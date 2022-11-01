Предельные цены на социально значимые продукты хотят утвердить в Мангистау

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Согласно проекту постановления «Об утверждении размера предельно допустимых розничных цен на социально значимые продовольственные товары», сливочное масло (несоленое, жирность не менее 72,5%, без добавок и растительных масел) будет стоить 4360 тенге. А стоимость килограмма сахара составит 507 тенге.
Продавцы розничных товаров, согласно постановлению, не должны превышать указанные цены в течение 30 дней.
Отметим, что предельно допустимую цену на сливочное масло вводят уже второй раз за этот год. В апреле акимат установил цену на масло на отметке 3 744,5 тенге.
Согласно данным статистики, в январе сливочное масло стоило 3162 тенге, в апреле 3943, с мая по август - 4061 тенге. В сентябре цена повысилась до 4270, а в октябре – до 4360 тенге.
В Казахстане сахар подорожал на 87% за год. Сахар в январе стоил 290 тенге, а в октябре – 499 тенге.
Как сообщили в управлении предпринимательства и торговли, сейчас в Мангистауской области действует предельно допустимая цена на репчатый лук – 202 тенге. Ее установили 5 августа сроком на 90 дней. Цена на картофель составила 261,5 и соль поваренная пищевая (кроме «Экстра») стоимостью 60 тенге, будут держаться до 7 декабря.
Продавцы розничных товаров, согласно постановлению, не должны превышать указанные цены в течение 30 дней.
Отметим, что предельно допустимую цену на сливочное масло вводят уже второй раз за этот год. В апреле акимат установил цену на масло на отметке 3 744,5 тенге.
Согласно данным статистики, в январе сливочное масло стоило 3162 тенге, в апреле 3943, с мая по август - 4061 тенге. В сентябре цена повысилась до 4270, а в октябре – до 4360 тенге.
В Казахстане сахар подорожал на 87% за год. Сахар в январе стоил 290 тенге, а в октябре – 499 тенге.
Как сообщили в управлении предпринимательства и торговли, сейчас в Мангистауской области действует предельно допустимая цена на репчатый лук – 202 тенге. Ее установили 5 августа сроком на 90 дней. Цена на картофель составила 261,5 и соль поваренная пищевая (кроме «Экстра») стоимостью 60 тенге, будут держаться до 7 декабря.