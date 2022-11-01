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ЛАДА.kz » Общество

Растегаева Тамара

Опубликовано: Сегодня, 19:44

Просмотров: 668

Предельные цены на социально значимые продукты хотят утвердить в Мангистау

В Мангистауской области планируют установить предельно допустимую розничную цену на сахар и масло. Соответствующий проект постановления опубликован на сайте "Открытые НПА".

Иллюстративное фото
Согласно проекту постановления «Об утверждении размера предельно допустимых розничных цен на социально значимые продовольственные товары», сливочное масло (несоленое, жирность не менее 72,5%, без добавок и растительных масел) будет стоить 4360 тенге. А стоимость килограмма сахара составит 507 тенге.

Продавцы розничных товаров, согласно постановлению, не должны превышать указанные цены в течение 30 дней.

Отметим, что предельно допустимую цену на сливочное масло вводят уже второй раз за этот год. В апреле акимат установил цену на масло на отметке 3 744,5 тенге.

Согласно данным статистики, в январе сливочное масло стоило 3162 тенге, в апреле 3943, с мая по август - 4061 тенге. В сентябре цена повысилась до 4270, а в октябре – до 4360 тенге.

В Казахстане сахар подорожал на 87% за год. Сахар в январе стоил 290 тенге, а в октябре – 499 тенге.

Как сообщили в управлении предпринимательства и торговли, сейчас в Мангистауской области действует предельно допустимая цена на репчатый лук – 202 тенге. Ее установили 5 августа сроком на 90 дней. Цена на картофель составила 261,5 и соль поваренная пищевая (кроме «Экстра») стоимостью 60 тенге, будут держаться до 7 декабря.



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Комментарии ( 1 )

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cas277cas (Посетители) Сегодня, 20:13
Хотеть и конкретно сделать-это немного разные вещи...
 
 

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