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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 13:53

Просмотров: 166

Городской акимат: все жилые дома в Актау подключены к отоплению

В городе насчитывается 1115 многоквартирных жилых домов. В настоящее время в соответствии с утвержденным графиком все дома подключены к отоплению. Об этом сообщили в городском акимате.

Иллюстративное фото
В городской администрации рассказали, что в Актау насчитывается 1115 многоквартирных жилых домов, из них тепловые сети 1048 многоквартирных жилых домов централизованы, остальные 67 домов подключены к автономным котельным. Общее количество органов управления кондоминиумом в городе составляет 79 единиц.

- В настоящее время в соответствии с утвержденным графиком по городу все 1115 многоквартирных жилых домов (100 процентов) подключены к отоплению, - сообщили в акимате Актау.

По данным акимата, в периоды с 13 по 14 апреля, с 23 по 27 мая и с 6 по 9 сентября текущего года работниками ТОО «МАЭК-Казатомпром», ГКП «Каспий жылу, су арнасы» проведены температурные испытания всех действующих магистральных теплопроводов, тепловых установок, был составлен план работ на выявленные дефекты и своевременно устранены имеющиеся дефекты.

- В случае возникновения аварийной ситуации в системах отопления работниками коммунальных служб своевременно принимаются соответствующие меры. Ежедневно по жалобам, поступившим через социальные сети, совместно с соответствующими учреждениями, обслуживающими многоквартирный жилой дом, принимаются соответствующие меры, - рассказали в городской администрации.

В городском отделе жилищно-коммунального хозяйства также сообщили, что в Актау на все 100 процентов к теплу подключены социальные объекты.

- Школы и садки подключены к теплу на 100 процентов. Бывает, что случаются поломки, но в тот же день аварийная бригада реагирует и устраняет дефекты. Спортивные объекты тоже на 100 процентов обеспечены теплом, - отметили в ЖКХ Актау.



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Комментарии ( 1 )

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  • синдбад
 sergeiK71 (Посетители) Сегодня, 14:37
4-13 по стояку с 1-го этажа по 9 этаж в квартирах 2,9,16,23,30,37,44,51,58 частично нет отопления неоднократное обращение в ПКСК не дает результата, а там проживают как пожилые люди так и маленькие дети. через месяц температура опуститься еще ниже.
 
 

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