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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 17:17

Просмотров: 1118

«Акимат дал разрешение»: жители 11 микрорайона Актау возмущены вырубкой деревьев

Жители 11 микрорайона рассказали, что коммунальщики спилили деревья, которые росли вдоль дороги. По словам горожан, деревья были здоровыми и могли украшать и без того «незелёный город». Жители подозревают, что деревья срубили по заявке владельца коммерческого здания. Редакция ожидает комментарий от Актауского городского акимата.

Фото жителей Актау
Жители 11 микрорайона рассказали, что вдоль проезжей части были вырублены здоровые деревья, которым не требовался спил. Горожане возмущены действиями коммунальщиков и подозревают, что деревья спилили из-за строительства нового бизнес-центра.

- Наш город и без того страдает от того, что деревья не поливают. Посмотрите вокруг, везде деревья высохшие, а они ещё берут и здоровые деревья срубают. Это же сюр какой-то! Нашему возмущению нет предела. Коммунальщики показали нам документ, где говорится, что отдел ЖКХ в акимате даёт согласие на перенос деревьев с проезжей части. Это как вообще понимать? Для чего? Предварительно мы выяснили, что заявку подал собственник коммерческого помещения, - рассказали жители города.

Горожане прислали в редакцию фотографии, на которых видно, как теперь выглядит проезжая часть 11 микрорайона. Вместо деревьев видны пеньки.

«Акимат дал разрешение»: жители 11 микрорайона Актау возмущены вырубкой деревьев


В документе, который предоставили те, кто срубил деревья, видно, что согласие на спил деревьев выдал Актауский городской отдел ЖКХ. Письмо подписано исполняющим обязанности руководителя отдела Анваром Туляковым.

«Акимат дал разрешение»: жители 11 микрорайона Актау возмущены вырубкой деревьев


Редакция Lada.kz ожидает объяснения от Актауского городского акимата.



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Комментарии ( 7 )

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alixah (Посетители) Сегодня, 19:19
Уволить этого И. О.
 
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cas277cas (Посетители) Сегодня, 19:17
Интересно,какую отмазку в этот раз выдумает акимат?Что деревья представляли угрозу жителям???
 
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 Ed Word (Посетители) Сегодня, 19:08
Сколько будет продолжаться это? Наверное пора писать Президенту и составлять петицию о проверке и отставке руководителя ЖКХ и Акимов под управлением которого так определяются "супер Зеленые" компании которые проводят полив и вырубку деревьев и кустов так, что горожане негодуют повсеместно. Может тогда они начнут слышать тех кому должны служить и за счет кого содержаться, и может тогда начнется порядок и справедливый Казахстан. Мир всем!
 
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 12-й регион (Посетители) Сегодня, 18:41
Письмо подписано исполняющим обязанности руководителя отдела Анваром Туляковым.


Этот и.о. хоть одно дерево в своей жизни посадил? foo Хотя, о чём я спрашиваю? nini Наш антинародный акимат закатает всё в асфальт fuck
 
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 Кинст (Посетители) Сегодня, 17:53
Акимат состоит из одних бездарей, место которым в палатках на рынке. Задолбали, когда уже начнётся смещение с должностей за полную профессиональную некомпетентность и отсутствие всякой дальновидности своих решений?
 
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 watlow (Посетители) Сегодня, 17:34
А у них что, перенос и уничтожение одно и тоже?
 
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 Xanna (Посетители) Сегодня, 17:23
Скоро акимат в пустыню город превратит...зла уже не хватает на этот бардак
 
 

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