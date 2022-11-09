В Актау планируют установить архитектурный объект «Штурвал»

Автор проекта, житель Актау Бегей Камидоллаев заявил, что через проект «Штурвал - малый архитектурный объект, относящийся к морской отрасли» он хочет внести свой вклад в то, чтобы Актау стал городом моряков.- В настоящее время проект планируется установить на территории 7 микрорайона «Лебединая набережная». При создании малой архитектурной формы будет уделяться внимание качеству и внешнему оформлению. Предусматривается оформление светильниками. Если проект будет успешно реализован и получит положительные отзывы горожан, в дальнейшем для масштабного развития проекта планируется построить «Аллею моряков», - говорит Бегей Камидоллаев.Данный объект строится по заказу управления по вопросам молодежной политики Мангистауской области, при поддержке НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» и в рамках малых грантов на реализацию социальных проектов, предоставленных молодёжным общественным объединением «Тупкараган жастары».- Сейчас ведётся работа по получению согласия акимата Актау на установку объекта, - заявили в Центре общественных коммуникаций.