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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 13:27

Просмотров: 454

В Актау планируют установить архитектурный объект «Штурвал»

В Актау строится малый архитектурный объект с целью повышения интереса молодёжи региона к морской сфере, сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото ЦОК региона
Автор проекта, житель Актау Бегей Камидоллаев заявил, что через проект «Штурвал - малый архитектурный объект, относящийся к морской отрасли» он хочет внести свой вклад в то, чтобы Актау стал городом моряков.

В Актау планируют установить архитектурный объект «Штурвал»


- В настоящее время проект планируется установить на территории 7 микрорайона «Лебединая набережная». При создании малой архитектурной формы будет уделяться внимание качеству и внешнему оформлению. Предусматривается оформление светильниками. Если проект будет успешно реализован и получит положительные отзывы горожан, в дальнейшем для масштабного развития проекта планируется построить «Аллею моряков», - говорит Бегей Камидоллаев.

В Актау планируют установить архитектурный объект «Штурвал»


Данный объект строится по заказу управления по вопросам молодежной политики Мангистауской области, при поддержке НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» и в рамках малых грантов на реализацию социальных проектов, предоставленных молодёжным общественным объединением «Тупкараган жастары».

- Сейчас ведётся работа по получению согласия акимата Актау на установку объекта, - заявили в Центре общественных коммуникаций.



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Комментарии ( 1 )

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  • watlow
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  • БО
 Знакомый (Посетители) Сегодня, 13:48
Опять очередное творение типа тюленя , качелей и пластмассовых тюльпанов!!Причем тут моряк? Лебединая набережная!! Ну ладно бы лебеди- символ верности,кстати если не ошибаюсь там планировали установить сердце, скамью для молодоженов , куда бы приезжали свадебные кортежи на фотосессию на фоне моря, сердца, лебедей..куда всё эти планы делись? А теперь моряк..., с печки бряк!! Где архитектор? Где продуманность вынесения решений? Или опять простой распил бабок? как уже это Всё....
 
 

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