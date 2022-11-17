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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 18:10

Просмотров: 640

Экс-аким Мангистау Крымбек Кушербаев стал независимым директором «Эмбамунайгаз»

Бывший аким Мангистауской области и экс-госсекретарь Республики Казахстан избран членом Совета директоров акционерного общества (АО) «Эмбамунайгаз» - независимым директором. Об этом сообщается на сайте компании.

Фото из архива Lada.kz
Крымбек Кушербаев получил новую должность.

«Решением правления АО «Национальная компания «КазМунайГаз» Крымбек Елеуович Кушербаев избран членом Совета директоров АО «Эмбамунайгаз» - независимым директором», - опубликовали на сайте предприятия сегодня, 17 ноября.

Стоит отметить, что согласно годовому отчёту компании, за 2020 год выплаты трём членам совета директоров составили 50,5 миллиона тенге.

Крымбек Кушербаев с 2019 по настоящее время работал госсекретарем Республики Казахстан. С 2006 по 2011 годы был акимом Мангистауской области.

Для справки:

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Михаил Одинцов



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Комментарии ( 1 )

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Кинст (Посетители) Сегодня, 19:35
Вау... А у нас на ужин макароны )
 
 

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