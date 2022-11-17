Экс-аким Мангистау Крымбек Кушербаев стал независимым директором «Эмбамунайгаз»

Фото из архива Lada.kz
Крымбек Кушербаев получил новую должность.
«Решением правления АО «Национальная компания «КазМунайГаз» Крымбек Елеуович Кушербаев избран членом Совета директоров АО «Эмбамунайгаз» - независимым директором», - опубликовали на сайте предприятия сегодня, 17 ноября.
Стоит отметить, что согласно годовому отчёту компании, за 2020 год выплаты трём членам совета директоров составили 50,5 миллиона тенге.
Крымбек Кушербаев с 2019 по настоящее время работал госсекретарем Республики Казахстан. С 2006 по 2011 годы был акимом Мангистауской области.
Для справки:
Михаил Одинцов
«Решением правления АО «Национальная компания «КазМунайГаз» Крымбек Елеуович Кушербаев избран членом Совета директоров АО «Эмбамунайгаз» - независимым директором», - опубликовали на сайте предприятия сегодня, 17 ноября.
Стоит отметить, что согласно годовому отчёту компании, за 2020 год выплаты трём членам совета директоров составили 50,5 миллиона тенге.
Крымбек Кушербаев с 2019 по настоящее время работал госсекретарем Республики Казахстан. С 2006 по 2011 годы был акимом Мангистауской области.
Для справки:
Михаил Одинцов