Экс-аким Мангистау Крымбек Кушербаев стал независимым директором «Эмбамунайгаз»

АО «Эмбамунайгаз» - казахстанская нефтяная компания, осуществляющая геологоразведку, разработку нефтегазовых месторождений, добычу и подготовку нефти и газа. В состав АО «Эмбамунайгаз» входят шесть производственных структурных подразделений в г. Атырау и четырёх районах Атырауской области: «Жайыкмунайгаз», «Доссормунайгаз», «Кайнармунайгаз», «Жылыоймунайгаз», управление «Эмбамунайэнерго» и «Управление производственно-технического обслуживания и Комплектации оборудования» (УПТО и КО). Компания поставляет добываемую нефть на экспорт и внутренний рынок.

Крымбек Кушербаев получил новую должность.«Решением правления АО «Национальная компания «КазМунайГаз» Крымбек Елеуович Кушербаев избран членом Совета директоров АО «Эмбамунайгаз» - независимым директором», - опубликовали на сайте предприятия сегодня, 17 ноября.Стоит отметить, что согласно годовому отчёту компании, за 2020 год выплаты трём членам совета директоров составили 50,5 миллиона тенге.Крымбек Кушербаев с 2019 по настоящее время работал госсекретарем Республики Казахстан. С 2006 по 2011 годы был акимом Мангистауской области.