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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 10:36

Просмотров: 1108

Пешеходный переход планируют осветить в Актау за 20 миллионов тенге

Такая информация появилась на сайте государственных закупок Республики Казахстан. В технической спецификации данного лота указано, что на устанавливаемое устройство для освещения пешеходного перехода выделяется более 20 миллионов тенге.

Иллюстративное фото из архива Lada.kz
На сайте госзакупок Республики Казахстан 1 ноября появилась информация о лоте на закупку услуг по установке освещения пешеходного перехода со светодиодными лампами и предупреждающими знаками. Заказчиком выступил Актауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

Сумма выделенных средств – 20 089 285 тенге. Срок выполнения работ обозначен до 31 декабря этого года.

Пешеходный переход планируют осветить в Актау за 20 миллионов тенге


С полным текстом технической спецификации лота можно ознакомиться здесь.

Редакция ожидает комментарий от акимата Актау о локации пешеходного перехода, где планируется установка данного осветительного оборудования. Планируется ли оснащение и других переходов города подобным образом или данное приобретение носит единичных характер.

Михаил Одинцов



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Комментарии ( 1 )

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  • Ирон
  • синдбад
 Ingul (Посетители) Сегодня, 11:20
Размаха шаги саженьи.
Во дают ребята! Гулять так гулять!
Это гигантомания или все гораздо проще?
Завтра напишут, что это была опечатка: лишний ноль написали?
 
 

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