Пешеходный переход планируют осветить в Актау за 20 миллионов тенге

Иллюстративное фото из архива Lada.kz
На сайте госзакупок Республики Казахстан 1 ноября появилась информация о лоте на закупку услуг по установке освещения пешеходного перехода со светодиодными лампами и предупреждающими знаками. Заказчиком выступил Актауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог.
Сумма выделенных средств – 20 089 285 тенге. Срок выполнения работ обозначен до 31 декабря этого года.
С полным текстом технической спецификации лота можно ознакомиться здесь.
Редакция ожидает комментарий от акимата Актау о локации пешеходного перехода, где планируется установка данного осветительного оборудования. Планируется ли оснащение и других переходов города подобным образом или данное приобретение носит единичных характер.
Михаил Одинцов
Сумма выделенных средств – 20 089 285 тенге. Срок выполнения работ обозначен до 31 декабря этого года.
С полным текстом технической спецификации лота можно ознакомиться здесь.
Редакция ожидает комментарий от акимата Актау о локации пешеходного перехода, где планируется установка данного осветительного оборудования. Планируется ли оснащение и других переходов города подобным образом или данное приобретение носит единичных характер.
Михаил Одинцов