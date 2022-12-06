В селе Сынгырлау открыли новую мечеть

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Мечеть построена по инициативе потомков почётного аксакала Бейнеуского района, ветерана Отечественной войны и сельскохозяйственной отрасли Шалкыбая Тауекелулы. Одновременно молитву могут совершать 160 человек. Вся территория мечети благоустроена.В церемонии открытия новой мечети наряду с руководством района приняли участие государственный и общественный деятель Токен Танаулы, главный имам Мангистауской области Ануар Елжанов и гости из ближнего и дальнего зарубежья.– Мечеть-это святое место, где учат нравственности. Для казахского народа особое место занимают мечети и медресе, в которых заложены предпосылки совести, верности и веры. Потому что эти священные места, которые давали духовную пищу нашим предкам и заставляли их открывать глаза, учили различать хорошее и плохое, друга и врага. Сегодня в селе Сынгырлау открылось новое роскошное здание – новая мечеть. Этой мечети мы присвоили имя почётного аксакала нашего района, ветерана ВОВ и сельского хозяйства, внесшего вклад в развитие Бейнеуского района, Шалкыбая Тауекелулы. Благодарю потомков Шалкыбая ата, которые вложили средства в это живописное здание, - сказал Бейнеубек Абилов, аким Бейнеуского района.Согласно данным Духовного управления мусульман Казахстана в Мангистау расположено 35 мечетей.