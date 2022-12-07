Запасайтесь водой: рассылку об аварии на МАЭКе в Актау назвали фейком

Иллюстративное фото с сайта ria.ru
Сообщения об аварии на заводе производства дистиллята на территории ТОО «МАЭК» появились в Сети сегодня, 7 декабря.
В нём советуют запасаться водой, так как якобы неизвестно, когда аварию ликвидируют.
На энергокомбинате пояснили, что распространяемое сообщение не соответствует действительности.
Напомним, ранее сообщалось, что для подачи горячей воды в город жителям Актау придётся подождать два дня.
Михаил Одинцов
В нём советуют запасаться водой, так как якобы неизвестно, когда аварию ликвидируют.
На энергокомбинате пояснили, что распространяемое сообщение не соответствует действительности.
Напомним, ранее сообщалось, что для подачи горячей воды в город жителям Актау придётся подождать два дня.
Михаил Одинцов
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