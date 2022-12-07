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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 18:42

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Запасайтесь водой: рассылку об аварии на МАЭКе в Актау назвали фейком

В мессенджерах распространяется информация о поломке батареи на заводе производства дистиллята на энергокомбинате. В товариществе с ограниченной ответственностью «МАЭК» назвали сообщение фейком.

Иллюстративное фото с сайта ria.ru
Сообщения об аварии на заводе производства дистиллята на территории ТОО «МАЭК» появились в Сети сегодня, 7 декабря.

В нём советуют запасаться водой, так как якобы неизвестно, когда аварию ликвидируют.

На энергокомбинате пояснили, что распространяемое сообщение не соответствует действительности.

Напомним, ранее сообщалось, что для подачи горячей воды в город жителям Актау придётся подождать два дня.

Михаил Одинцов



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