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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 12:40

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Отказ в приватизации жилья: преподаватели выиграли суд в Актау

Дело рассмотрено в областном суде.

Фото из доступных источников
В 2008-2009 годах президент страны поручил привлекать педагогов в регионы и обеспечивать их жильём. В нашу область, а именно, в университет имени Есенова, под определённые гарантии были приглашены преподаватели. Со стороны местных исполнительных органов и университета основной гарантией являлось обеспечение их жильём и дальнейшая приватизация предоставляемых им жилищ.

Им были выданы гарантийные письма об обеспечении жильём с правом на приватизацию. В 2009 году между университетом и ними были заключены договоры аренды служебных квартир. Ключи от них вручил сам аким области 25 мая 2009 года в торжественной обстановки во время празднования «Наурыз мейрамы».

В 2015-2016 годы преподаватели университета неоднократно обращались в областной акимат с просьбой о приватизации служебных квартир. В этой связи было принято решение о передачи квартир на баланс университета для дальнейшей их приватизации.
Однако преподавателям было отказано в приватизации занимаемых ими квартир по остаточной стоимости, несмотря на наличие у них права на их приватизацию. 

За защитой нарушенных прав преподаватели были вынуждены обратиться в суд.

Решением суда иск удовлетворен.



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