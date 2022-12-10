Отказ в приватизации жилья: преподаватели выиграли суд в Актау

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В 2008-2009 годах президент страны поручил привлекать педагогов в регионы и обеспечивать их жильём. В нашу область, а именно, в университет имени Есенова, под определённые гарантии были приглашены преподаватели. Со стороны местных исполнительных органов и университета основной гарантией являлось обеспечение их жильём и дальнейшая приватизация предоставляемых им жилищ.



Им были выданы гарантийные письма об обеспечении жильём с правом на приватизацию. В 2009 году между университетом и ними были заключены договоры аренды служебных квартир. Ключи от них вручил сам аким области 25 мая 2009 года в торжественной обстановки во время празднования «Наурыз мейрамы».



В 2015-2016 годы преподаватели университета неоднократно обращались в областной акимат с просьбой о приватизации служебных квартир. В этой связи было принято решение о передачи квартир на баланс университета для дальнейшей их приватизации.

Однако преподавателям было отказано в приватизации занимаемых ими квартир по остаточной стоимости, несмотря на наличие у них права на их приватизацию.



За защитой нарушенных прав преподаватели были вынуждены обратиться в суд.



Решением суда иск удовлетворен.