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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 15:45

Просмотров: 947

Когда восстановят футбольное поле в центре Актау

Футбольная площадка слишком изношена.

Фото автора
По словам жителей 11 микрорайона, дети и подростки постоянно играют на футбольном поле перед домом №40. Из-за «убитого» покрытия поле в последнее время почти не используется.

Когда восстановят футбольное поле в центре Актау


- Кругом во всеуслышание говорят о развитии спорта в нашей области, но только не у нас во дворе. Мы не раз поднимали вопрос ремонта спортивного поля, но увы - воз и ныне там, - говорят жители дома №40.


Когда восстановят футбольное поле в центре Актау


В городском акимате сообщили, что данная футбольная площадка включена в список требующих ремонта. Работы запланированы на следующий год.

Когда восстановят футбольное поле в центре Актау



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Комментарии ( 1 )

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Наги_Актау (Посетители) Сегодня, 15:55
В Актау такие футбольные поля как раньше надо асфальтом закатывать, покрытие типа искусственного газона не пойдёт. У нас у детей и взрослых менталитет вандальный и это факт. Сестра живёт 6 й год в Астане у них и поле и детские снаряды целые во дворе до сих пор, в 26 мкр помню пару лет назад типа ремонт сделали на площадке, там все в клочья все разорвано и обоссано.
 
 

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