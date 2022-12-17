Когда восстановят футбольное поле в центре Актау

- Кругом во всеуслышание говорят о развитии спорта в нашей области, но только не у нас во дворе. Мы не раз поднимали вопрос ремонта спортивного поля, но увы - воз и ныне там, - говорят жители дома №40.

По словам жителей 11 микрорайона, дети и подростки постоянно играют на футбольном поле перед домом №40. Из-за «убитого» покрытия поле в последнее время почти не используется.В городском акимате сообщили, что данная футбольная площадка включена в список требующих ремонта. Работы запланированы на следующий год.