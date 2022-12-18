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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 12:10

Просмотров: 3500

Туалет на улице: креативный подход к проблеме оценили жители Актау

Через приветливые рисунки жители хотят донести до граждан просьбу - не справлять нужду в их подъезде.

Фото жителей 5 микрорайона
По словам жителей 5 микрорайона, в доме №1 в третьем подъезде многие квартиры сдаются в аренду почасово и посуточно. Железная дверь на входе всегда открыта, и поэтому многие используют подъезд, чтобы погреться, выпить горячительные напитки и здесь же оставить мусор, или, что чаще всего - справить нужду.

- Мы изредка приходим в гости к родственнику в этот дом, и не так давно при входе в подъезд справа в углу появились нарисованные улыбающиеся смайлики с надписью под ними «Туалет на улице». Также слева от лифтов, видимо, на месте, где любят сходить в туалет «по-маленькому» такие же рисунки и надпись. Мы не смогли пройти мимо и не сфотографировать такой креативный подход - просьба не гадить через искусство, - поделились жители 5 микрорайона.


Туалет на улице: креативный подход к проблеме оценили жители Актау

Туалет на улице: креативный подход к проблеме оценили жители Актау


Над лифтами же жильцы установили табличку, где указано о наличии камеры видеонаблюдения. Здесь же написано, что туалета нет и о штрафе.

Туалет на улице: креативный подход к проблеме оценили жители Актау



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Комментарии ( 2 )

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  • ak12
  • Шевченко 81
  • Vohazab
 OlegVak (Посетители) Сегодня, 16:07
А что народу делать, если приспичит? Только пользоваться открытым подъездом. Сам не раз попадал в подобную ситуацию. Приходиться бежать в ШУМ или в какую ни будь поликлинику, а иногда в кафе, но приходится хотя бы чай заказывать.
Если акимы не хотят создавать общественные туалеты, то пусть хотя бы убирают подобные подъезды. Всё равно просто штаны в кабинетах протирают, а так хоть какое ни будь полезное дело для людей сделают.
 
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  • OlegVak
  • ak12
  • sake bakeevich
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 Ingul (Посетители) Сегодня, 15:11
Эта проблема, похоже, не сильно волнует городские власти.
Они занимаются масштабными проектами (пластмассовые тюльпаны, пальмы, звездное небо и т.п.), а это - мелочь. umnik
 
 

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