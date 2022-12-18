Туалет на улице: креативный подход к проблеме оценили жители Актау

- Мы изредка приходим в гости к родственнику в этот дом, и не так давно при входе в подъезд справа в углу появились нарисованные улыбающиеся смайлики с надписью под ними «Туалет на улице». Также слева от лифтов, видимо, на месте, где любят сходить в туалет «по-маленькому» такие же рисунки и надпись. Мы не смогли пройти мимо и не сфотографировать такой креативный подход - просьба не гадить через искусство, - поделились жители 5 микрорайона.

По словам жителей 5 микрорайона, в доме №1 в третьем подъезде многие квартиры сдаются в аренду почасово и посуточно. Железная дверь на входе всегда открыта, и поэтому многие используют подъезд, чтобы погреться, выпить горячительные напитки и здесь же оставить мусор, или, что чаще всего - справить нужду.Над лифтами же жильцы установили табличку, где указано о наличии камеры видеонаблюдения. Здесь же написано, что туалета нет и о штрафе.