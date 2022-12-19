Балки в любой момент могут рухнуть: жители 5 микрорайона Актау обратились к акиму города





По словам людей, КСК 5 микрорайона Актау не справляется со своими обязанностями. Плачевное состояние многоквартирного дома тому доказательство.- В 2004 году на крыше нашего дома произошло первое обрушение многотонной балки, 2016 году обрушилась вторая, но работы по их устранению не велись. По сей день они нависают над жилыми квартирами и в любой момент могут рухнуть. Со слов Вежновец Татьяны, председателя КСК «Шанс», после обрушения в 2016 году по её запросу городской акимат выделил средства на устранение данной проблемы, но работы выполнены не были. Средства из бюджета ушли в «никуда», и за это никто не понёс ответственность. Никто не был наказан по закону, – говорят жильцы.По словам людей, за ремонт подъезда, кровли, разрушенных лестниц КСК «Шанс» выставляли счета, но по факту работы проводились непрофессионалами и некачественными материалами.- Так несколько лет назад в подъезде дома красили стены, вся краска тут же осыпалась. Татьяна Вежновец уверяла нас в том, что они всё исправят, но кроме того как сбить краску до самого основания - больше ничего не делается уже около пяти лет. Подъезд просто продолжает разрушаться, – сетуют люди.Возмущённые горожане высказались и по поводу отсутствия питьевой воды.- Уважаемый Ербол Избергенов, Вы выступали с заявлением, что питьевую воду сейчас подают в полном объёме и с хорошим давлением на город. У нас до сих пор вода на верхних этажах бывает очень редко, а если и бывает, то тонкой струйкой. С весны этого года, а особенно летом, мы сутками могли быть без питьевой воды. С наступлением осени ситуация конкретно в нашем доме не улучшилась. Жители верхних этажей до сих пор «ловят» питьевую воду, чтобы её набрать и постирать. Заявление на установку насосов мы подали в наш КСК «Шанс» и городской акимат Актау. Ответ пока не получили. Просим Вас посодействовать со скорейшей установкой насосов в нашем доме, так как с весны этого года 294 семьи не могут пользоваться питьевой водой в необходимом для жизни объёмом. Просим Вас создать комиссию по проверке работы нашего КСК «Шанс», - отметили жители дома № 1 в 5 микрорайоне Актау.