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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 10:22

Просмотров: 2314

Балки в любой момент могут рухнуть: жители 5 микрорайона Актау обратились к акиму города

Жители дома №1 в 5 микрорайоне Актау пожаловались на работу обслуживающего КСК и просят внимания акима города к их коммунальным проблемам. Горожане записали видеообращение.

Скрин видео
По словам людей, КСК 5 микрорайона Актау не справляется со своими обязанностями. Плачевное состояние многоквартирного дома тому доказательство.

- В 2004 году на крыше нашего дома произошло первое обрушение многотонной балки, 2016 году обрушилась вторая, но работы по их устранению не велись. По сей день они нависают над жилыми квартирами и в любой момент могут рухнуть. Со слов Вежновец Татьяны, председателя КСК «Шанс», после обрушения в 2016 году по её запросу городской акимат выделил средства на устранение данной проблемы, но работы выполнены не были. Средства из бюджета ушли в «никуда», и за это никто не понёс ответственность. Никто не был наказан по закону, – говорят жильцы.

По словам людей, за ремонт подъезда, кровли, разрушенных лестниц КСК «Шанс» выставляли счета, но по факту работы проводились непрофессионалами и некачественными материалами.

- Так несколько лет назад в подъезде дома красили стены, вся краска тут же осыпалась. Татьяна Вежновец уверяла нас в том, что они всё исправят, но кроме того как сбить краску до самого основания - больше ничего не делается уже около пяти лет. Подъезд просто продолжает разрушаться, – сетуют люди.

Возмущённые горожане высказались и по поводу отсутствия питьевой воды.

- Уважаемый Ербол Избергенов, Вы выступали с заявлением, что питьевую воду сейчас подают в полном объёме и с хорошим давлением на город. У нас до сих пор вода на верхних этажах бывает очень редко, а если и бывает, то тонкой струйкой. С весны этого года, а особенно летом, мы сутками могли быть без питьевой воды. С наступлением осени ситуация конкретно в нашем доме не улучшилась. Жители верхних этажей до сих пор «ловят» питьевую воду, чтобы её набрать и постирать. Заявление на установку насосов мы подали в наш КСК «Шанс» и городской акимат Актау. Ответ пока не получили. Просим Вас посодействовать со скорейшей установкой насосов в нашем доме, так как с весны этого года 294 семьи не могут пользоваться питьевой водой в необходимом для жизни объёмом. Просим Вас создать комиссию по проверке работы нашего КСК «Шанс», - отметили жители дома № 1 в 5 микрорайоне Актау.






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Комментарии ( 4 )

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kotkaz (Посетители) Сегодня, 12:11
Здесь выход только один - взять все в свои руки и создать ОСИ.
 
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Гугуша (Посетители) Сегодня, 12:08
Не пкск шанс, а группа 16 тонн!)))
 
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  • Галина63
  • strana.kz
  • Papirosso
 Ed Word (Посетители) Сегодня, 12:02
Good Citizen, с таким подходом можно сказать - "к чему комментарии, что вам мешает вам решить вопрос", предположу что отсутствие полномочий и средств...
Тут тоже самое, понятно что есть варианты по созданию ОСИ, новый ОСИ возможно решит вопрос ремонта балок при должном финансировании если оно будет, но не решит вопрос не надлежащего расходования средств выделенных ранее на решение проблемы. Поэтому требуют проверки, возможно будет выявлекн факт не добросовестного освоения средств которые надо будет вернуть, и вот то за счет них и можно будет решить вопрос соответствующим образом. А так получается, там платили, акимат выделял средства, так теперь еще раз платить за то что уже должно было быть сделано - вот в чем соль. Мир всем!
 
-2
  • watlow
  • Галина63
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Гугуша
 Good Citizen (Посетители) Сегодня, 11:37
никто вам не мешает создать ОСИ и взять управление и финансирование дома в свои руки. к чему эти обращения...
 
 

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