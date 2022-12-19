Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 19 Декабря
+8...+6
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 468.56 KZT
  • €1 = 497.56 KZT
  • 1 RUB = 7.3 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 16:30

Просмотров: 1415

Ильяс Сандыбаев назначен специализированным природоохранным прокурором Мангистауской области

Старший советник юстиции Сандыбаев Ильяс Исатаевич назначен на должность специализированного природоохранного прокурора Мангистауской области. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Мангистауской области.

Ильяс Сандыбаев
На должность специализированного природоохранного прокурора Мангистауской области Ильяс Сандыбаев назначен приказом № 175/6 Генерального Прокурора Республики Казахстан от 14 декабря 2022 года.

Сандыбаев Ильяс родился 10 сентября 1979 года в Красноводской области Республики Туркменистан.

В органах прокуратуры работает с 2001 года.

Занимал должности помощника прокурора Актау, прокурора и старшего прокурора управления прокуратуры области, заместителя
прокурора Мангистауского района, помощника прокурора области, заместителя и затем начальника управления прокуратуры области.

С 2013 года работал в Генеральной прокуратуре Республики Казахстан.

С июля 2020 года занимал должность помощника Генерального Прокурора Республики Казахстан.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Marat Schmidt (Посетители) Сегодня, 20:53
Видимо, это именно тот самый человек, который воскресит погибших лебедей.
Кутты болсын!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Cabyt (Посетители) Сегодня, 20:14
Жaңa лayaзыmы құтты бoлcын! Өз жұмысын жақсы біледі
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика