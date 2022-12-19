Ильяс Сандыбаев назначен специализированным природоохранным прокурором Мангистауской области

Ильяс Сандыбаев

На должность специализированного природоохранного прокурора Мангистауской области Ильяс Сандыбаев назначен приказом № 175/6 Генерального Прокурора Республики Казахстан от 14 декабря 2022 года.



Сандыбаев Ильяс родился 10 сентября 1979 года в Красноводской области Республики Туркменистан.



В органах прокуратуры работает с 2001 года.



Занимал должности помощника прокурора Актау, прокурора и старшего прокурора управления прокуратуры области, заместителя

прокурора Мангистауского района, помощника прокурора области, заместителя и затем начальника управления прокуратуры области.



С 2013 года работал в Генеральной прокуратуре Республики Казахстан.



С июля 2020 года занимал должность помощника Генерального Прокурора Республики Казахстан.