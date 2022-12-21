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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:21

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В Мангистауской области за неделю в 4 раза выросло число заболевших коронавирусом

В семи инфекционных стационарах региона для населения в случае новой волны COVID-19 подготовлены 108 коек. На сегодняшний день число больных коронавирусом в регионе увеличилось в четыре раза. Об этом на брифинге в центре общественных коммуникаций сообщил руководитель управления здравоохранения Мангистауской области Аманбек Жумиров.

Иллюстративное фото
Всего три пациента находились в инфекционных стационарах региона на 14 декабря 2022 года. На сегодняшний день число больных увеличилось до 12 человек, то есть в четыре раза, рассказал Аманбек Жумиров.

В Мангистауской области за неделю в 4 раза выросло число заболевших коронавирусом


По данным главы здравоохранения Мангистауской области, в семи инфекционных стационарах для населения подготовлено 108 коек. Наполняемость коек сегодня составляет 11,1 процента. Количество реанимационных коек составляет 22. В целом эпидемиологическая ситуация в Мангистауской области стабильная. В настоящее время регион находится в «зеленой зоне». Общее количество инфицированных вирусом COVID-19 с 1 марта 2020 года составляет 29 258 человек. В 2020 году заразились 3 710 жителей, а в 2021 году - 19 763 человека. С января 2022 года по сегодняшний день коронавирусной инфекцией заразились 5 786 человек.

- Все мы знаем, что коронавирус охватил весь мир. Мы видим последствия. Здоровье нас самих и наших близких в наших руках. Поэтому призываю жителей региона соблюдать требования личной гигиены, употреблять продукты, богатые витаминами и минералами. Советую не ходить в людные места. Хочу также напомнить, что в области существует вакцина против COVID-19, - сказал Аманбек Жумиров.

Глава здравоохранения отметил, что с начала регистрации заболевания в область было поставлено 707 680 доз вакцины. Сейчас прививают вакциной «Пфайзер».

- На данный момент первым компонентом вакцинировано 284 222 человека, вторым компонентом охвачено 280 369 жителей. Ревакцинацию прошли 116 199 человек. Повторную ревакцинацию прошли 14 319 человек. В настоящее время проводится ревакцинация и повторная ревакцинация вакциной «Пфайзер», - отметил Аманбек Жумиров.



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