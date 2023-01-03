У пары инвалидов-колясочников из Актау родился мальчик

В Актау у пары, прикованных к инвалидным коляскам супругов, родился ребенок. Счастливое событие произошло 28 декабря 2022 года. Мальчика, родившегося весом почти в три килограмма, назвали Муслим.Руслан Гайбатов, отец ребенка, рассказал, что волнение во время беременности его супруги резко сменилось на счастье и радость в канун Нового года.- Мы были очень рады, когда узнали о беременности. Конечно же, во время периода волновались с супругой сильно. Но она у меня сильная женщина, - сказал Руслан.Мужчина отметил, что со своей супругой он знаком давно: они оба родом из одного города – Жанаозена. У Жазиры Гайбатовой те же проблемы со здоровьем, что и у ее мужа – травма позвоночника.- Огромная благодарность медицинским работникам, кто помогал нам, кто был причастен к родам. Хотелось бы отметить и Нурдаулета Килыбая. Дело в том, что мы знакомы давно в 2020 году он помогал мне сватать будущую жену, - поделился счастливый отец.Руслан также отметил, что визит главы региона Нурлана Ногаева был для него сюрпризом.- Нурлан Аскарович оказался очень простым человеком, сильно любящим детей. Мы не ожидали его приезда. Поздравил нас, разделил нашу радость. Я счастлив, что наше событие удалось разделить с неравнодушными людьми! Надеюсь, скоро появится еще один ребенок, - улыбнулся Руслан.