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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 11:11

Просмотров: 1288

У пары инвалидов-колясочников из Актау родился мальчик

Руслан и Жазира Гайбатовы получили подарок к Новому году – рождение первенца. Мальчика назвали Муслим. Поздравить новоиспеченных родителей приехал глава Мангистауской области Нурлан Ногаев и его заместитель Нурдаулет Килыбай.

Фото со страницы Нурдалета Килыбай в Facebook
В Актау у пары, прикованных к инвалидным коляскам супругов, родился ребенок. Счастливое событие произошло 28 декабря 2022 года. Мальчика, родившегося весом почти в три килограмма, назвали Муслим.

У пары инвалидов-колясочников из Актау родился мальчик


Руслан Гайбатов, отец ребенка, рассказал, что волнение во время беременности его супруги резко сменилось на счастье и радость в канун Нового года.

- Мы были очень рады, когда узнали о беременности. Конечно же, во время периода волновались с супругой сильно. Но она у меня сильная женщина, - сказал Руслан.

Мужчина отметил, что со своей супругой он знаком давно: они оба родом из одного города – Жанаозена. У Жазиры Гайбатовой те же проблемы со здоровьем, что и у ее мужа – травма позвоночника.

- Огромная благодарность медицинским работникам, кто помогал нам, кто был причастен к родам. Хотелось бы отметить и Нурдаулета Килыбая. Дело в том, что мы знакомы давно в 2020 году он помогал мне сватать будущую жену, - поделился счастливый отец.

Руслан также отметил, что визит главы региона Нурлана Ногаева был для него сюрпризом.

У пары инвалидов-колясочников из Актау родился мальчик


- Нурлан Аскарович оказался очень простым человеком, сильно любящим детей. Мы не ожидали его приезда. Поздравил нас, разделил нашу радость. Я счастлив, что наше событие удалось разделить с неравнодушными людьми! Надеюсь, скоро появится еще один ребенок, - улыбнулся Руслан.

Михаил Одинцов



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Комментарии ( 1 )

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  • Aleksa-N
 555777 (Посетители) Сегодня, 14:42
Кутты болсын, бауы берiк болсын.
 
 

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