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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 14:20

Просмотров: 1648

Аналитики: Цены на жилье в Актау одни из самых дешевых в Казахстане

Цена за квадратный метр жилья в Актау стоит сейчас 301 725 тенге. Это одна из самых дешевых стоимостей в стране. Об этом сообщает Krisha.kz.

Иллюстративное фото с сайта liter.kz
В Актау оказались одни из самых дешевых квартиры в стране.

По данным аналитиков Krisha.kz, цена за квадратный метр в городе выросла за предыдущий год на 11,5 процента и составила 301 725 тенге. Дешевле квартиры только Кызылорде и Актобе: там цена за квадрат составила 234 750 и 292 025 соответственно.

Больше всего подорожало жилье в Актобе, где вторичка с января по декабрь 2022 года выросла в цене на 21 процент. Год назад квартиру там можно было купить за 9,6 миллиона, теперь она стоит почти 12.

На втором месте - Семей. Квартиры здесь подорожали на 2,5 миллиона тенге.

На третьем - Костанай. Условная однокомнатная квартира стала дороже на 1,8 миллиона.

Дороже всего квартиры под конец 2022 года в Алматы, Астане и Шымкенте. Там квадратный метр стоит 698 125, 483 000 и 425 900 тенге соответственно.

По итогам прошлого года рост цен предложения в стране замедлился в два раза, в 2021 году средний показатель достигал 27 процентов.

Касательно динамики за месяц (декабрь к ноябрю), то ценовые предложения выросли незначительно - на 0,4 процента.

Аналитики: Цены на жилье в Актау одни из самых дешевых в Казахстане


Михаил Одинцов



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Комментарии ( 3 )

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Ed Word (Посетители) Сегодня, 19:08
Ну если продолжится ситауция когда зимой не бывает отопления и горячей воды (кстати как сейчас в моем доме когда вся семья болеет с температурой, поэтому с таким настроением любому акиму лично с удовольствием бы обосновал что 32 это не всегда норма, как и многие другие жители), а летом несмотря на то что нет ни отопления ни горячей воды и холодной не бывает периодически, то едиственное чем останется заманивать так это знаменитым лозунгом - "у нас самые низкие цены", ну и так очень мелким шрифтом добовлять как в каком нибудь мутном документе "и самая чистая вода в море.., у других такой нет и нас другой нет". Мир всем!
 
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  • ak12
  • Argallo
 strana.kz (Посетители) Сегодня, 16:07
самых дешевых


и эти то купить невозможно обычным
с средней зарплатой 150тыс
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • strana.kz
  • NASA
  • ak12
 Кари (Посетители) Сегодня, 14:58
Эти дешёвые цены на квартиру не доступны почему-то обычным людям. Давайте поднимите ещё, чтобы вообще во сне видели квартиру
 
 

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