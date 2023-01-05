Аналитики: Цены на жилье в Актау одни из самых дешевых в Казахстане

Иллюстративное фото с сайта liter.kz
В Актау оказались одни из самых дешевых квартиры в стране.
По данным аналитиков Krisha.kz, цена за квадратный метр в городе выросла за предыдущий год на 11,5 процента и составила 301 725 тенге. Дешевле квартиры только Кызылорде и Актобе: там цена за квадрат составила 234 750 и 292 025 соответственно.
Больше всего подорожало жилье в Актобе, где вторичка с января по декабрь 2022 года выросла в цене на 21 процент. Год назад квартиру там можно было купить за 9,6 миллиона, теперь она стоит почти 12.
На втором месте - Семей. Квартиры здесь подорожали на 2,5 миллиона тенге.
На третьем - Костанай. Условная однокомнатная квартира стала дороже на 1,8 миллиона.
Дороже всего квартиры под конец 2022 года в Алматы, Астане и Шымкенте. Там квадратный метр стоит 698 125, 483 000 и 425 900 тенге соответственно.
По итогам прошлого года рост цен предложения в стране замедлился в два раза, в 2021 году средний показатель достигал 27 процентов.
Касательно динамики за месяц (декабрь к ноябрю), то ценовые предложения выросли незначительно - на 0,4 процента.
Михаил Одинцов
По данным аналитиков Krisha.kz, цена за квадратный метр в городе выросла за предыдущий год на 11,5 процента и составила 301 725 тенге. Дешевле квартиры только Кызылорде и Актобе: там цена за квадрат составила 234 750 и 292 025 соответственно.
Больше всего подорожало жилье в Актобе, где вторичка с января по декабрь 2022 года выросла в цене на 21 процент. Год назад квартиру там можно было купить за 9,6 миллиона, теперь она стоит почти 12.
На втором месте - Семей. Квартиры здесь подорожали на 2,5 миллиона тенге.
На третьем - Костанай. Условная однокомнатная квартира стала дороже на 1,8 миллиона.
Дороже всего квартиры под конец 2022 года в Алматы, Астане и Шымкенте. Там квадратный метр стоит 698 125, 483 000 и 425 900 тенге соответственно.
По итогам прошлого года рост цен предложения в стране замедлился в два раза, в 2021 году средний показатель достигал 27 процентов.
Касательно динамики за месяц (декабрь к ноябрю), то ценовые предложения выросли незначительно - на 0,4 процента.
Михаил Одинцов