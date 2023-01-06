Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 06 Января
+4...+5
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 463.31 KZT
  • €1 = 486.94 KZT
  • 1 RUB = 6.45 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 16:00

Просмотров: 756

В школах Актау установили турникеты: вход в учебные заведения будет по пропускам

В 21 школе города устанавливают турникеты на проходной. Дети будут попадать в учебные заведения только по пропускам. Об этом рассказали в городском отделе образования.

Иллюстративное фото с сайта bravo-sb.by
По данным городского отдела образования, новые меры пропуска в школу приняты в рамках проекта «Безопасная школа». Турникеты установили в школах №№ 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 25, 29, в специализированном IT-лицее и IT школе-лицее.

- В 21 школе установили турникеты, они заработают с начала третьей четверти – с 9 января. Ребенок посредством карточки будет попадать на занятия. Таким образом, в школу не сможет попасть незнакомый человек, что только увеличивает безопасность детей. Более того, турникетами также будут пользоваться и персонал школы, они установлены не только для детей. Теперь, чтобы в школу попасть незнакомому человеку или родителю, нужно будет записываться и уведомлять руководство школы, - сообщили в отделе образования Актау.

В госучреждении отметили, что турникеты позволят отслеживать деятельность ребенка в школе – время его прихода и ухода из учебного заведения.

- При помощи мобильного приложения MEKTEP EDU KZ – электронного журнала – родители будут знать, когда их ребенок вышел из школы, что минимизирует случаи опасности для школьников. Пропуски для детей и учителей будут выдаваться бесплатно, - добавили в городском отделе образования.

Михаил Одинцов



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Науменко Наталия (Посетители) Сегодня, 17:23
Ну, не знаю...Дети, зачастую "забывашки/потеряшки", если нет карточки в школу не пустят? Есть же особо рьяные сотрудники кузет. Родителям тоже придумывают сложности. И как показывает практика, турникет не особо сдерживающий инструмент для хулиганов.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика