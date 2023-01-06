В школах Актау установили турникеты: вход в учебные заведения будет по пропускам

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По данным городского отдела образования, новые меры пропуска в школу приняты в рамках проекта «Безопасная школа». Турникеты установили в школах №№ 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 25, 29, в специализированном IT-лицее и IT школе-лицее.



- В 21 школе установили турникеты, они заработают с начала третьей четверти – с 9 января. Ребенок посредством карточки будет попадать на занятия. Таким образом, в школу не сможет попасть незнакомый человек, что только увеличивает безопасность детей. Более того, турникетами также будут пользоваться и персонал школы, они установлены не только для детей. Теперь, чтобы в школу попасть незнакомому человеку или родителю, нужно будет записываться и уведомлять руководство школы, - сообщили в отделе образования Актау.



В госучреждении отметили, что турникеты позволят отслеживать деятельность ребенка в школе – время его прихода и ухода из учебного заведения.



- При помощи мобильного приложения MEKTEP EDU KZ – электронного журнала – родители будут знать, когда их ребенок вышел из школы, что минимизирует случаи опасности для школьников. Пропуски для детей и учителей будут выдаваться бесплатно, - добавили в городском отделе образования.



Михаил Одинцов