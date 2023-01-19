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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 08:30

Просмотров: 496

Жители села Сайотес избрали нового акима

Акимом избран Сабыржан Абдиев из села Сайотес Мангистауского района, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акимата района.

Фото пресс-службы ведомства
Сельчане избрали нового акима. Им стал Сабыржан Абдиев.

Сабыржан Абдиев родился 1 июля 1991 года в селе Сайотес Мангистауского района.

Жители села Сайотес избрали нового акима

Фото со страницы Сабыржана Абдиева в Facebook.


Образование высшее. В 2008-2011 годах учился в Мангистауском политехническом колледже по специальности «Организация грузовых и пассажирских перевозок». С 2011 по 2014 год обучался в Центрально-Азиатском университете по специальности «Эксплуатация транспорта и организация перевозок и движения грузов».

В 2009-2013 годах работал водителем в управлении делами акимата Мангистауской области, с 2014 года работал специалистом отдела исследований и прогнозирования в Актауском городском молодежном центре. С 2017 по 2019 годы был руководителем отдела.

С 2019 года по настоящее время является секретарем Актауской городской избирательной комиссии.



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