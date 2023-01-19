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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 10:06

Просмотров: 1088

Статистика Нацбюро: средняя зарплата в Мангистау составляет 500 тысяч тенге

За девять месяцев прошлого года cредняя зарплата казахстанцев выросла почти на 25 процентов. В региональном разрезе самые высокие средние зарплаты наблюдались в Атырауской и Мангистауской областях, передаёт Tengrinews.kz.

Фото Roman Chekhovskoy
За девять месяцев 2022 года (с января по сентябрь) среднемесячная номинальная заработная плата на крупных предприятиях составила 329 366 тенге. Рост по сравнению с таким же периодом прошлого года составил 24,6 процента в цифрах и всего 9,9 процента в реальном выражении, передаёт Tengrinews.kz.

Наибольший рост зафиксирован в такой отрасли, как «прочие виды образования» (учебные центры, курсы, не классифицирующиеся по уровням) - сразу на 86,2 процента - 431 тысяча тенге.

Самые высокие зарплаты за девять месяцев прошлого года наблюдались в следующих сферах: деятельность головных компаний и консультирование по вопросам управления - 956 тысяч тенге, услуги по страхованию - от 780 тысяч тенге, воздушный и морской транспор - от 735 до 862 тысяч тенге, а также горнодобывающая промышленность и разработка карьеров - 622 тысячи тенге.

Меньше всего получали казахстанцы, работающие в сферах: рыболовство и рыбоводство - 92 тысячи тенге, оказание прочих видов услуг - 149 тысяч тенге, а также обеспечение безопасности и проведение расследований - 150 тысяч тенге.

В региональном разрезе самые высокие средние зарплаты наблюдались в Атырауской области - 562 тысячи тенге, Мангистауской области - 500 тысяч тенге и недавно образованной Улытауской области - 444 тысячи тенге. При этом самые низкие средние зарплаты выплачивают работодатели Северо-Казахстанской области - 231 тысячу тенге и Шымкента - 246 тысяч тенге.

В Астане средняя зарплата составила 403 тысячи тенге, в Алматы - 353 тысячи тенге.

Напомним, в первом квартале 2022 года средняя зарплата составила 285 433 тенге.



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Комментарии ( 7 )

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  • Vladik
 Василий Кравчук (Посетители) Сегодня, 11:46
?
(
кто то ест капусту кто то мясо - а в среднем получаются голубцы с капустой lol

а прввда вот - "Годовой рост цен на продукты питания в Мангистау превысил 31 процент" (
 
-1
  • Vladik
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Лулу (Посетители) Сегодня, 11:26
Как вранье надоело,одно и тоже пишут,почему тогда минималка 70000,зделайте людям хотябы 100000,позорники.
 
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бобер (Посетители) Сегодня, 11:22
Да что они вообще там курят? Может проще будет разогнать это статистическое нацбюро?

Дела идут пока отлично, поскольку к ним не приступал.
 
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xerox (Посетители) Сегодня, 11:20
Это была шутка)
 
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AQTAUman (Посетители) Сегодня, 11:19
...да рассмешили в очередной раз ну просто "спетросянили" из Нацбюро со своей статистикой bazar Может это в их влажных мечтах такие средние зарплаты burumburum от 500, а что сразу не от 1 ляма dance что уж там мелочится то...когда до смешного доходит когда смотришь на тех же сайтах о найме на работу зарплаты предлагают от...70.000 тенге Карл!!! beat и, что же сейчас тот же трудяга купит на те же нищенские подачки виде 70 или 90.000 тенге?? и такие зарплаты в наглую предлагают по всему Казахстану!!! Если бы сами трудяги получали хотя бы от 500.000 тенге они бы элементарно не были бы по уши за кредитованы как сейчас!!! Уже если честно надоели эти Байки из Склепа от Нацбюро по дуристики но не статистики!!!
 
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  • Papirosso
 Vladik (Посетители) Сегодня, 11:01
Вряд ли такая статистика на самом деле реальна. Именно по этому не публикуется никаких официальных документов, подтверждающих такую "статистику" а данные учитывают только с тех, кто действительно получают такие зарплаты.

Как правило коммерсанты указывают в табелях минимальную заработную плату для своих работников, дабы уменьшить налоговую нагрузку - и таких абсолютное большинство.

Так же не указаны зарплаты в сфере торговли, и понятно почему. Девчонкам в бутиках, торговым агентам, продавцам в обычных магазинах платят от 80 до 180000 - максимум! (в "конверте" само собой). И количество таких работников - очень большое.

Реальная СРЕДНЯЯ зарплата БОЛЬШИНСТВА работающих не на себя - составляет в районе от 140 до 200 тыс. тенге. Если провести опрос даже 100000 человек на улице - результаты будут примерно такими.

 
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cas277cas (Посетители) Сегодня, 10:55
а в реале люди за 120.000 в месяц горбатятся по 15 часов в сутки...
 
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Adai11 (Посетители) Сегодня, 10:26
Откуда такие цифры в Мангистау bazar
Дайте мне такую ЗП, среднюю в 500 тыс
 
 

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