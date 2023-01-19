Статистика Нацбюро: средняя зарплата в Мангистау составляет 500 тысяч тенге

Фото Roman Chekhovskoy
За девять месяцев 2022 года (с января по сентябрь) среднемесячная номинальная заработная плата на крупных предприятиях составила 329 366 тенге. Рост по сравнению с таким же периодом прошлого года составил 24,6 процента в цифрах и всего 9,9 процента в реальном выражении, передаёт Tengrinews.kz.
Наибольший рост зафиксирован в такой отрасли, как «прочие виды образования» (учебные центры, курсы, не классифицирующиеся по уровням) - сразу на 86,2 процента - 431 тысяча тенге.
Самые высокие зарплаты за девять месяцев прошлого года наблюдались в следующих сферах: деятельность головных компаний и консультирование по вопросам управления - 956 тысяч тенге, услуги по страхованию - от 780 тысяч тенге, воздушный и морской транспор - от 735 до 862 тысяч тенге, а также горнодобывающая промышленность и разработка карьеров - 622 тысячи тенге.
Меньше всего получали казахстанцы, работающие в сферах: рыболовство и рыбоводство - 92 тысячи тенге, оказание прочих видов услуг - 149 тысяч тенге, а также обеспечение безопасности и проведение расследований - 150 тысяч тенге.
В региональном разрезе самые высокие средние зарплаты наблюдались в Атырауской области - 562 тысячи тенге, Мангистауской области - 500 тысяч тенге и недавно образованной Улытауской области - 444 тысячи тенге. При этом самые низкие средние зарплаты выплачивают работодатели Северо-Казахстанской области - 231 тысячу тенге и Шымкента - 246 тысяч тенге.
В Астане средняя зарплата составила 403 тысячи тенге, в Алматы - 353 тысячи тенге.
Напомним, в первом квартале 2022 года средняя зарплата составила 285 433 тенге.
Наибольший рост зафиксирован в такой отрасли, как «прочие виды образования» (учебные центры, курсы, не классифицирующиеся по уровням) - сразу на 86,2 процента - 431 тысяча тенге.
Самые высокие зарплаты за девять месяцев прошлого года наблюдались в следующих сферах: деятельность головных компаний и консультирование по вопросам управления - 956 тысяч тенге, услуги по страхованию - от 780 тысяч тенге, воздушный и морской транспор - от 735 до 862 тысяч тенге, а также горнодобывающая промышленность и разработка карьеров - 622 тысячи тенге.
Меньше всего получали казахстанцы, работающие в сферах: рыболовство и рыбоводство - 92 тысячи тенге, оказание прочих видов услуг - 149 тысяч тенге, а также обеспечение безопасности и проведение расследований - 150 тысяч тенге.
В региональном разрезе самые высокие средние зарплаты наблюдались в Атырауской области - 562 тысячи тенге, Мангистауской области - 500 тысяч тенге и недавно образованной Улытауской области - 444 тысячи тенге. При этом самые низкие средние зарплаты выплачивают работодатели Северо-Казахстанской области - 231 тысячу тенге и Шымкента - 246 тысяч тенге.
В Астане средняя зарплата составила 403 тысячи тенге, в Алматы - 353 тысячи тенге.
Напомним, в первом квартале 2022 года средняя зарплата составила 285 433 тенге.