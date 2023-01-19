Годовой рост цен на продукты питания в Мангистау превысил 31 процент

Фото из архива Lada.kz
Аналитики портала energyprom.kz выяснили, что в региональном разрезе жители Мангистау больше всех ощутили рост цен на продукты за прошедший год. В годовой динамике продукты подорожали аж на 31,6 процента. В тройке антилидеров также оказались Туркестанская и Жамбылская области.
Фрукты и овощи по итогам декабря прошлого года подорожали на 5 процентов за месяц и на 21 процент за год. В том числе в годовой динамике свежие овощи выросли в цене на 19,2 процента, свежие фрукты — на 20,2 процента. Среди фруктов заметно подорожали курага, бананы, апельсины, яблоки, лимоны.
Среди овощей резко выросли в цене огурцы, репчатый лук, помидоры, картофель, свёкла.
Молочная продукция подорожала на 31,3 процента за год.
Стоимость изделий из мяса выросла на 15,9 процента, колбасы подорожали на 22,2 процента. Яйца первой категории выросли в цене на 22,9 процента за год.
В секторе хлебобулочных изделий и круп был отмечен рост цен на 33,6 процента за год. Ржано-пшеничный хлеб подорожал на 25,2 процента за год. Годовой рост цен на макаронные изделия составил 42 процента. Вермишель подорожала на 43,3 процента.
В разделе круп заметно выросли цены на перловую, овсяную, гречневую и манную крупы.
Фрукты и овощи по итогам декабря прошлого года подорожали на 5 процентов за месяц и на 21 процент за год. В том числе в годовой динамике свежие овощи выросли в цене на 19,2 процента, свежие фрукты — на 20,2 процента. Среди фруктов заметно подорожали курага, бананы, апельсины, яблоки, лимоны.
Среди овощей резко выросли в цене огурцы, репчатый лук, помидоры, картофель, свёкла.
Молочная продукция подорожала на 31,3 процента за год.
Стоимость изделий из мяса выросла на 15,9 процента, колбасы подорожали на 22,2 процента. Яйца первой категории выросли в цене на 22,9 процента за год.
В секторе хлебобулочных изделий и круп был отмечен рост цен на 33,6 процента за год. Ржано-пшеничный хлеб подорожал на 25,2 процента за год. Годовой рост цен на макаронные изделия составил 42 процента. Вермишель подорожала на 43,3 процента.
В разделе круп заметно выросли цены на перловую, овсяную, гречневую и манную крупы.
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