Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 19 Января
0...0
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 464.34 KZT
  • €1 = 504.64 KZT
  • 1 RUB = 6.76 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 10:43

Просмотров: 3

Годовой рост цен на продукты питания в Мангистау превысил 31 процент

По итогам декабря 2022 года цены на продовольственные товары в Казахстане выросли на 1,6 процента за месяц и на 25,3 процента за год. В годовой динамике сильнее всего ощутили рост цен жители Мангистауской, Туркестанской и Жамбылской областей. Об этом сообщает energyprom.kz.

Фото из архива Lada.kz
Аналитики портала energyprom.kz выяснили, что в региональном разрезе жители Мангистау больше всех ощутили рост цен на продукты за прошедший год. В годовой динамике продукты подорожали аж на 31,6 процента. В тройке антилидеров также оказались Туркестанская и Жамбылская области.

Фрукты и овощи по итогам декабря прошлого года подорожали на 5 процентов за месяц и на 21 процент за год. В том числе в годовой динамике свежие овощи выросли в цене на 19,2 процента, свежие фрукты — на 20,2 процента. Среди фруктов заметно подорожали курага, бананы, апельсины, яблоки, лимоны.

Среди овощей резко выросли в цене огурцы, репчатый лук, помидоры, картофель, свёкла.

Молочная продукция подорожала на 31,3 процента за год.

Стоимость изделий из мяса выросла на 15,9 процента, колбасы подорожали на 22,2 процента. Яйца первой категории выросли в цене на 22,9 процента за год.

В секторе хлебобулочных изделий и круп был отмечен рост цен на 33,6 процента за год. Ржано-пшеничный хлеб подорожал на 25,2 процента за год. Годовой рост цен на макаронные изделия составил 42 процента. Вермишель подорожала на 43,3 процента.

В разделе круп заметно выросли цены на перловую, овсяную, гречневую и манную крупы.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика