Около 17 миллионов тенге удалось вернуть обманутым потребителям в Мангистау

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По данным Рауана Мухаева, департаментом в 2022 году осуществлены восемь проверок в отношении субъектов крупного и среднего предпринимательства. Жалобы от потребителей поступали через телеграм–бот, по горячей линии и на электронную почту департамента.



- Из почти 800 обращений 306 удовлетворены, потребителям в этой связи возвращено 16 685 997 тенге. Это значительно больше, чем в предыдущем 2021 году, тогда покупатели смогли вернуть 4 322 244. Такие изменения говорят о том, что потребители становятся грамотнее, в течение всего года с ними велась работа по защите своих прав, - сказал Рауан Мухаев.



Рауан Мухаев отметил, что многие потребители всё ещё не знают о своих правах, и низкая правовая грамотность населения только на руку продавцам. Среди последних также имеет место быть незнание и несоблюдение закона РК «О защите прав потребителей». Ещё одной причиной нарушения прав потребителей является мораторий на проведение проверок субъектов малого и микропредпринимательства. Это показал проведённый департаментом анализ обращения граждан.



- Стоит отметить, что в целях повышения уровня правовой грамотности населения Мангистауской области департаментом на постоянной основе проводится разъяснительная работа. И на странице Инстаграм ежемесячно организовываются онлайн встречи в прямом эфире, клиенты получают исчерпывающие ответы на вопросы, поставленные в прямом эфире, - пояснил он.



В случае нарушения прав потребителей или получения какой-либо правовой помощи можно оставить жалобу в департаменте по защите прав потребителей Мангистауской области, расположенном по адресу: Актау, 9 микрорайон, здание 23 «А», кабинет 215 или обратиться по контактному телефону: 8(7292) 43-14-34.