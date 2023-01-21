Стал инвалидом: работодателя и подчиненного рассудили в Актау

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По материалам дела, истец на рабочем месте занимался выгрузкой больших грузов. Во время очередного процесса он получил тяжелую травму, что привело к инвалидности.



Комиссия по результатам специального расследования несчастного случая пришла к выводу, что в указанном обстоятельстве виноват сам работник, поскольку тот якобы допустил грубую неосторожность. В этой связи комиссией установлена вина работника в размере 90 процентов, а работодателя - 10 процентов. Таким образом, работодатель всю вину в несчастном случае переложил на самого работника.



Специализированный межрайонный административный суд Мангистауской области рассмотрел дело и пришел к выводу, что причиной данного случая явилась не грубая неосторожность работника, а тот факт, что работодатель не обеспечил безопасные условия труда своим работникам. Это обстоятельство послужило причиной несчастного случая. Выводы комиссии о наличии грубой неосторожности в действиях работника в несчастном случае не соответствуют материалам специального расследования и сделаны без надлежащего учета всех обстоятельств несчастного случая.



Работодатель уволил истца, не оказав ему материальную помощь, а также им не производились социальные выплаты. По вине работодателя истец в возрасте 29 лет стал инвалидом и нетрудоспособным, и не может содержать свою семью.



В этой связи суд, исходя из требований закона и принципа справедливости, принял вердикт в пользу работника, признав незаконным решение комиссии по определению вины работника.