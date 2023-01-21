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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 10:19

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Стал инвалидом: работодателя и подчиненного рассудили в Актау

Мужчина получил тяжелую травму на рабочем месте, и только благодаря суду смог добиться справедливости.

Фото из доступных источников
По материалам дела, истец на рабочем месте занимался выгрузкой больших грузов. Во время очередного процесса он получил тяжелую травму, что привело к инвалидности.  

Комиссия по результатам специального расследования несчастного случая пришла к выводу, что в указанном обстоятельстве виноват сам работник, поскольку тот якобы допустил грубую неосторожность. В этой связи комиссией установлена вина работника в размере 90 процентов, а работодателя - 10 процентов. Таким образом, работодатель всю вину в несчастном случае переложил на самого работника.

Специализированный межрайонный административный суд Мангистауской области рассмотрел дело и пришел к выводу, что причиной данного случая явилась не грубая неосторожность работника, а тот факт, что работодатель не обеспечил безопасные условия труда своим работникам. Это обстоятельство послужило причиной несчастного случая. Выводы комиссии о наличии грубой неосторожности в действиях работника  в несчастном случае не соответствуют материалам специального расследования и сделаны без надлежащего учета всех обстоятельств несчастного случая.

Работодатель уволил истца, не оказав ему материальную помощь, а также им не производились социальные выплаты. По вине работодателя истец в возрасте 29 лет стал инвалидом и нетрудоспособным, и не может содержать свою семью.

В этой связи суд, исходя из требований закона и принципа справедливости, принял вердикт в пользу работника, признав незаконным решение комиссии по определению вины работника.



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