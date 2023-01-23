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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 13:31

Просмотров: 1308

Кишечные палочки и сальмонеллу обнаружили в пробах мяса птицы санэпидемиологи Мангистау

В Мангистауской области в 2022 году санэпидемиологами было отобрано 2 125 проб продуктов питания. В ходе лабораторной экспертизы в трёх пробах продуктов из мяса птицы были выявлены несоответствия по микробиологическим показателям. В пробе цыплят-бройлеров казахстанского производства были обнаружены бактерии группы кишечных палочек, а в двух пробах мяса птицы иностранного происхождения - возбудитель группы сальмонелла «С». Об этом сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области.

Иллюстративное фото
Департаментом санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области в 2022 году в рамках мониторинга безопасности продукции отобрано и проведено 3145 проб продукции у объектов торговли. Из них отечественная продукция составила 20 процентов, а продукция, произведённая в странах - членах Евразийского экономического союза – 56 процентов и товары других стран - 24 процента.

- По результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено, что 8,6 процента отобранной продукции или 268 проб продукции не соответствуют требованиям нормативных правовых актов в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения. На зарубежную продукцию приходится 84,3 процента выявленных несоответствий, остальные 15,7 процента приходится на долю отечественных производителей, - сообщили в департаменте.

По итогам мониторинга субъектам предпринимательства выдано 59 предписаний об устранении нарушений в соответствии с требованиями законодательства РК, два предпринимателя оштрафованы на общую сумму 275 670 тенге. Сняты с реализации более 709 килограммов некачественных продуктов питания, общей стоимостью 1 852 016 тенге.

- В ходе лабораторной экспертизы в 2022 году в трёх пробах продуктов из мяса птицы были выявлены несоответствия по микробиологическим показателям, в частности, в одной пробе замороженных цыплят-бройлеров (казахстанского производства) обнаружены бактерии группы кишечных палочек и в двух пробах мяса птицы иностранного происхождения обнаружен возбудитель группы сальмонелла «С». Употребление некачественной пищи, не соответствующей требованиям по микробиологическим показателям, может привести к пищевым отравлениям и различным кишечным инфекциям. Поэтому перед использованием видов сырой продукции и полуфабрикатов необходимо в обязательном порядке провести термическую обработку и соблюдать личную гигиену, - сообщили в ведомстве.

Также в департаменте рассказали, что в соответствии со статьёй 111 (профилактика дефицита железа) Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» пшеничная мука высшего и первого сортов, производимая и перевозимая на территории Республики Казахстан, должна быть обязательно обогащена (фортифицирована) железосодержащими витаминами, минералами и другими веществами.

- Однако в рамках мониторинга было отобрано и проанализировано 37 различных видов муки. В том числе в 14 пробах муки (13 продуктов отечественных производителей и одной зарубежной продукции) содержание железа, цинка, фолиевой кислоты и других микроэлементов не соответствовало требованиям, - сообщили в департаменте.

Мониторингом были охвачены также товары народного потребления, из которых было отобрано 1020 видов продукции. Из них 14,6 процента или 149 различных товаров не соответствовали требованиям технического регламента Таможенного союза, в частности, 2,7 процента были с истёкшим и сроками годности товаров.

- В рамках мониторинга проведено лабораторное обследование 190 проб товаров для детей, из них закуплено и исследовано 137 проб различных видов игрушек. У 33 процентов или 45 игрушек выявлены несоответствия требованиям по маркировке (все игрушки, привезённые из-за рубежа). Среди производственных товаров выявлены несоответствия по маркировке в парфюмерно-косметической продукции (девять проб), одежде и обуви, контактирующей с кожей человека (71 проб), бытовых химических и синтетических моющих средства (1 проба), изделиях, контактирующих с пищевыми продуктами (5 проб), - сообщили в департаменте.

В 79,2 процента (214 пробах) продукции, прошедшей экспертизу, выявлены нарушения требований маркировки. Не были указаны: адрес производителя, условия хранения продукции, маркировка, дата изготовления, срок годности и информация на государственном языке.

- Департамент для сведения сообщает, что потребители имеют право требовать документы, подтверждающие качество и безопасность продукции, перед покупкой. Также напоминаем жителям области, что по возникшим вопросам, касающимся качества продукции, можно обращаться в городские и районные управления санитарно-эпидемиологического контроля, в случае необходимости в городские, районные отделения филиала «Национальный центр экспертизы» по Мангистауской области для проведения лабораторной экспертизы товаров, - сообщили в департаменте.



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Комментарии ( 1 )

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  • tom2005
 Ingul (Посетители) Сегодня, 15:26
Пока производители продуктов не будут отвечать в уголовном порядке за нарушение санитарных правил, этот бардак и будет продолжаться.
А просто давать им предписания к улучшению ситуации не приведет.
 
 

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