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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 12:14

Просмотров: 2348

На море - и зимой, и летом! Развлечения жителей Актау на замёрзшем Каспии

Фотограф Вадим Крючков запечатлел развлечения актаусцев на замёрзшем Каспии. Этой зимой наше море превратилось в подобие катка.

Фото Вадима Крючкова
Зимний досуг на Каспийском море горожан запечатлел на фото Вадим Крючков.

На море - и зимой, и летом! Развлечения жителей Актау на замёрзшем Каспии

На море - и зимой, и летом! Развлечения жителей Актау на замёрзшем Каспии

На море - и зимой, и летом! Развлечения жителей Актау на замёрзшем Каспии

На море - и зимой, и летом! Развлечения жителей Актау на замёрзшем Каспии

На море - и зимой, и летом! Развлечения жителей Актау на замёрзшем Каспии


Как видно на фото, минусовая температура и ветер - не помеха для жителей Актау прогуляться к морю. «Каток», образовавшийся вдоль побережья из-за заморозков, стал излюбленным местом посещения горожан в январе.

На море - и зимой, и летом! Развлечения жителей Актау на замёрзшем Каспии

На море - и зимой, и летом! Развлечения жителей Актау на замёрзшем Каспии

На море - и зимой, и летом! Развлечения жителей Актау на замёрзшем Каспии

На море - и зимой, и летом! Развлечения жителей Актау на замёрзшем Каспии

На море - и зимой, и летом! Развлечения жителей Актау на замёрзшем Каспии


Одни приходят покататься на санках или коньках, другие просто прогуляться в непривычной для местных жителей обстановке.

На море - и зимой, и летом! Развлечения жителей Актау на замёрзшем Каспии

На море - и зимой, и летом! Развлечения жителей Актау на замёрзшем Каспии

На море - и зимой, и летом! Развлечения жителей Актау на замёрзшем Каспии

На море - и зимой, и летом! Развлечения жителей Актау на замёрзшем Каспии

На море - и зимой, и летом! Развлечения жителей Актау на замёрзшем Каспии


За безопасностью граждан наблюдают спасатели и сотрудники правоохранительных органов.

На море - и зимой, и летом! Развлечения жителей Актау на замёрзшем Каспии

На море - и зимой, и летом! Развлечения жителей Актау на замёрзшем Каспии

На море - и зимой, и летом! Развлечения жителей Актау на замёрзшем Каспии

На море - и зимой, и летом! Развлечения жителей Актау на замёрзшем Каспии


Михаил Одинцов



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Развлечения жителей Актау на Каспии в фото


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Комментарии ( 3 )

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Al Neri (Посетители) Сегодня, 16:26
Цитата: fur_seal
почему это Арабы?


В Арабских эмиратах 2 года подряд выпадает снего и люди радуются, собираются на улицах, фотографируются, все как на льдине на фото
 
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fur_seal (Посетители) Сегодня, 15:15
Al Neri, почему это Арабы?
 
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Al Neri (Посетители) Сегодня, 14:08
Жители Атырау, Семея, Орала, Астаны, Петропавловска, Усть-Каменогорска посмотрели бы на лед и пошли дальше

вот почему арабы радуются снегу
 
 

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