На море - и зимой, и летом! Развлечения жителей Актау на замёрзшем Каспии

Зимний досуг на Каспийском море горожан запечатлел на фото Вадим Крючков.Как видно на фото, минусовая температура и ветер - не помеха для жителей Актау прогуляться к морю. «Каток», образовавшийся вдоль побережья из-за заморозков, стал излюбленным местом посещения горожан в январе.Одни приходят покататься на санках или коньках, другие просто прогуляться в непривычной для местных жителей обстановке.За безопасностью граждан наблюдают спасатели и сотрудники правоохранительных органов.