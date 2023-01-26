Первая тройня родилась в Мангистау в этом году

Фото сотрудников родильного дома

В Мангистауской области родилась первая в этом году тройня. На свет появились сестры Ясмина, Алина, Адина. Новоиспеченной маме 24 года.



Врачи областного родильного центра «Мать и дитя» отмечают, что состояние младенцев стабильное, они находятся под тщательным наблюдением медиков.



Состояние мамы также оценивается как удовлетворительное.