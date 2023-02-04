Водителя автобуса с телефоном в руках сняли на видео в Актау

Кадр с видеоролика
Пассажиры сняли на видео, как водитель городского автобуса едет за рулем. Одной рукой он управляет общественным транспортом, а в другой у него телефон.
Стражи порядка наказали водителя за нарушения правил ПДД.
- На водителя автобуса составлен протокол по ч.1 ст.591 КоАП РК, - сообщает департамент полиции Мангистауской области.
Статья 591. Пользование водителем при управлении транспортным средством телефоном либо радиостанцией
1. Пользование водителем при управлении транспортным средством телефоном либо радиостанцией – влечет штраф в размере пяти месячных расчетных показателей.
2. Действие, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, – влечет штраф в размере десяти месячных расчетных показателей.
Стражи порядка наказали водителя за нарушения правил ПДД.
- На водителя автобуса составлен протокол по ч.1 ст.591 КоАП РК, - сообщает департамент полиции Мангистауской области.
Статья 591. Пользование водителем при управлении транспортным средством телефоном либо радиостанцией
1. Пользование водителем при управлении транспортным средством телефоном либо радиостанцией – влечет штраф в размере пяти месячных расчетных показателей.
2. Действие, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, – влечет штраф в размере десяти месячных расчетных показателей.
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