Водителя автобуса с телефоном в руках сняли на видео в Актау

Кадр с видеоролика

Пассажиры сняли на видео, как водитель городского автобуса едет за рулем. Одной рукой он управляет общественным транспортом, а в другой у него телефон.



Стражи порядка наказали водителя за нарушения правил ПДД.



- На водителя автобуса составлен протокол по ч.1 ст.591 КоАП РК, - сообщает департамент полиции Мангистауской области.







Статья 591. Пользование водителем при управлении транспортным средством телефоном либо радиостанцией



1. Пользование водителем при управлении транспортным средством телефоном либо радиостанцией – влечет штраф в размере пяти месячных расчетных показателей.



2. Действие, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, – влечет штраф в размере десяти месячных расчетных показателей.