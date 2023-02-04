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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 07:29

Просмотров: 292

Водителя автобуса с телефоном в руках сняли на видео в Актау

Езду водителя городского автобуса сняли на видео недовольные пассажиры в Актау. На кадрах видеоролика видно, как водитель маршрутки управляет автобусом с телефоном в руках. Правоохранители нашли участника видео и выписали ему штраф. Об этом сообщает департамент полиции Мангистауской области.

Кадр с видеоролика
Пассажиры сняли на видео, как водитель городского автобуса едет за рулем. Одной рукой он управляет общественным транспортом, а в другой у него телефон.

Стражи порядка наказали водителя за нарушения правил ПДД.

- На водителя автобуса составлен протокол по ч.1 ст.591 КоАП РК, - сообщает департамент полиции Мангистауской области.



Статья 591. Пользование водителем при управлении транспортным средством телефоном либо радиостанцией

1. Пользование водителем при управлении транспортным средством телефоном либо радиостанцией – влечет штраф в размере пяти месячных расчетных показателей.

2. Действие, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, – влечет штраф в размере десяти месячных расчетных показателей.



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