Водители незаконно захватили парковочные места в Актау

- Получается, парковку присвоили жильцы дома, а где тогда парковаться другим. Об этом они не подумали? - задался вопросом Ергали.

- Действия граждан по установке цепей, шлагбаумов, оградительных веревок и иных самодельных сооружений для ограждения парковочного места для автомобиля, а также индивидуализации парковочного места путем нанесения на дорожное покрытие, стену, забор цифр и серий государственного регистрационного знака в большинстве случаев являются незаконными, - говорит юрист.

- Действия граждан законны в том случае, если парковочное место находится в индивидуальной (раздельной) собственности, либо КСК зарегистрировал форму собственности в виде объекта кондоминиума, в том числе на земельный участок и письменным соглашением жильцов распределил участки для каждого из них путем оформления протокола и если такое разделение зарегистрировано уполномоченным органом. Вместе с тем решение КСК не должно противоречить законодательству РК, - разъяснил Айбек Суюндуков.

- Наряду с этим в решении областного маслихата от 10 декабря 2013 года имелась императивная норма, запрещающая возведение и установку на проездах дворовых территорий балок, блоков и иных ограждений, препятствующих проезду спецавтотранспорта, а в действующей редакции Правил, утвержденных решением областного маслихата от 28 февраля 2018 года такой нормы нет, - объяснил адвокат.

В затруднительной ситуации оказался гость города, приехавший на своём автомобиле в наш город. Мужчина арендовал квартиру в 7 микрорайоне, в доме №4. С его слов, припарковать свой автомобиль ему пришлось далеко от подъезда. Причиной тому стали таблички с автомобильными номерами, которые были вывешены на заборе средней школы.За разъяснением в данной ситуации мы обратились к актаускому адвокату Айбеку Суюндукову.Установка у въезда на территорию жилых домов шлагбаумов без стационарного поста с круглосуточным дежурством персонала, и шлагбаумов без устройства для их ручного открывания к домам, зданиям, сооружениям и открытым складам является нарушением правил пожарной безопасности.В противном случае в отношении указанных лиц полиция вправе составить протокол по статье 505 КоАП РК (Нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений города и населенных пунктов). Это влечет за собой предупреждение или штраф на физических лиц в размере 20 МРП.