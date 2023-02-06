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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 09:29

Просмотров: 13944

Водители незаконно захватили парковочные места в Актау

Автовладельцы закрепили таблички со своими номерами машин на ограждение школы.

Фото предоставил Ергали
В затруднительной ситуации оказался гость города, приехавший на своём автомобиле в наш город. Мужчина арендовал квартиру в 7 микрорайоне, в доме №4. С его слов, припарковать свой автомобиль ему пришлось далеко от подъезда. Причиной тому стали таблички с автомобильными номерами, которые были вывешены на заборе средней школы.

- Получается, парковку присвоили жильцы дома, а где тогда парковаться другим. Об этом они не подумали? - задался вопросом Ергали.


Водители незаконно захватили парковочные места в Актау


За разъяснением в данной ситуации мы обратились к актаускому адвокату Айбеку Суюндукову.

Водители незаконно захватили парковочные места в Актау


- Действия граждан по установке цепей, шлагбаумов, оградительных веревок и иных самодельных сооружений для ограждения парковочного места для автомобиля, а также индивидуализации парковочного места путем нанесения на дорожное покрытие, стену, забор цифр и серий государственного регистрационного знака в большинстве случаев являются незаконными, - говорит юрист.


Установка у въезда на территорию жилых домов шлагбаумов без стационарного поста с круглосуточным дежурством персонала, и шлагбаумов без устройства для их ручного открывания к домам, зданиям, сооружениям и открытым складам является нарушением правил пожарной безопасности.

- Действия граждан законны в том случае, если парковочное место находится в индивидуальной (раздельной) собственности, либо КСК зарегистрировал форму собственности в виде объекта кондоминиума, в том числе на земельный участок и письменным соглашением жильцов распределил участки для каждого из них путем оформления протокола и если такое разделение зарегистрировано уполномоченным органом. Вместе с тем решение КСК не должно противоречить законодательству РК, - разъяснил Айбек Суюндуков.



В противном случае в отношении указанных лиц полиция вправе составить протокол по статье 505 КоАП РК (Нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений города и населенных пунктов). Это влечет за собой предупреждение или штраф на физических лиц в размере 20 МРП.

- Наряду с этим в решении областного маслихата от 10 декабря 2013 года имелась императивная норма, запрещающая возведение и установку на проездах дворовых территорий балок, блоков и иных ограждений, препятствующих проезду спецавтотранспорта, а в действующей редакции Правил, утвержденных решением областного маслихата от 28 февраля 2018 года такой нормы нет, - объяснил адвокат.


Для принятия эффективных мер административного воздействия необходимо сообщать о каждом факте нарушений вышеуказанных Правил в дежурную часть управления полиции Актау или на пульт «102».



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Комментарии ( 10 )

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 NeirosMD (Посетители) Сегодня, 06:55
Цитата: Vladik
Город просто не предназначен для такого количество транспорта, а проблему решать не кто не будет.

Мне всегда интересно и хочется спросить, когда вижу пот такие заключения... А подскажите пожалуйста хоть один город мира, укажите на карте, который изначально предназначен для большого количества ТС! И в котором нет проблем с парковками.
 
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бобер (Посетители) Вчера, 21:01
Жанар, я живу в доме на шесть подъездов и двор не проездной. Приезжаю домой вечером в разное время. Бывает такое, что действительно поставить машину нет места во дворе. Еду за дом или сбоку где-то всегда можно машину оставить. Пару лишних метров не влом пройти.

Дела идут пока отлично, поскольку к ним не приступал.
 
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  • Placida
 Vladik (Посетители) Вчера, 19:12
у нас тоже под домом стоит некая организация, которая навесила как то подобные таблички на заборчик. Её руководитель, или один из них (очень сильно крутой человек по всем параметрам, но не очень умный) как то наехал на простого парня курьера, который встал на "его место". Махал корочкой, что там орал... В итоге, на следующий день сняли все таблички и этого "крутого дядю" я больше не видел, хотя машина стояла ещё какое то время. Возможно приболел от нервов lol

На самом деле нужно уступать друг-другу, да и 10,20,30 метров пройти не сложно не больному человеку.

Город просто не предназначен для такого количество транспорта, а проблему решать не кто не будет. Отсюда и конфликты и непонимания.
 
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7 seconds (Посетители) Вчера, 19:06
Приеду и поставлю. И фиг они что сделают. И таблички посрываю. Буду их как пластинки запускать)))
 
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strana.kz (Посетители) Вчера, 19:00
Darkman,
там и написано 7мкр
 
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 xerox (Посетители) Вчера, 15:35
Хоть кто-то сфоткал и написал) Хозяев авто понимаю, но к сожалению, это незаконно.
 
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 Жанар (Посетители) Вчера, 15:24
Цитата: бобер
Мужик, ставь где свободно, и пусть хоть кто-нибудь попробует что сказать!

Ну это не совсем так, если ты живёшь в этом доме и ставишь машину против своего подъезда или под балконом при наличии парковочного места.
НО!, бывает что кто то живёт где то в другом доме, а ставит ато под твоими окнами, когда не хватает парковочных мест жителям это дома, не надо считать ЧТО!, общественная парковка везде!, И!, для всех, пусть ставят возле своего дома, и не занимают парковочные места между домов, всякими ларьками курятниками с ломовыми ценами...

Все мы ходим под богом.
 
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 бобер (Посетители) Вчера, 13:22
Мужик, ставь где свободно, и пусть хоть кто-нибудь попробует что сказать! Так дей свительно дойдёт до того, что я краской по всему городу где мне необходимо понарисую себе парковочные места.

Дела идут пока отлично, поскольку к ним не приступал.
 
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 Базелик (Посетители) Вчера, 12:46
Гениально! Так можно повсюду таблички со своим номером вешать у супермаркета, у ТРК и.т.д
 
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  • kolu411
 Darkman (Посетители) Вчера, 10:21
Возле дома номер 4, 5-ого микрорайона. Нет такого забора и полно парковочных мест. Мужчина заблудился. На фото 7 микрорайон 4 дом.
 
 

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