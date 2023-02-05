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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 14:04

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Кишечная палочка и сальмонелла: куда обращаться при нарушениях в Актау

На вопросы местных жителей ответили санэпидемиологи.

Фото из доступных источников
По словам горожан, на рынках у продавцов зачастую нет документов, подтверждающих качество и безопасность продукции. Порой продавцы ссылаются на то, что документация у начальника, а местонахождение последнего неизвестно.

Также покупателей интересует, на что нужно обращать внимание в документах.

В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля ответили, что документы должны храниться на рабочем месте у продавца и иметь «живую печать». Необходимо обязательно посмотреть на дату выдачи и сроки действия документа.

При нарушениях можно обратиться в территориальный орган санитарно-эпидемиологического контроля по месту расположения объекта.

Кишечная палочка и сальмонелла: куда обращаться при нарушениях в Актау


Департамент санитарно-эпидемиологического контроля в Актау расположен 3Б микрорайоне, в здании №46.

Контактный номер: 8 (7292) 50-14-29.

Рабочие дни: с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:30, суббота и воскресенье - выходные.

Адрес электронной почты: aktau.uzpp@dsm.gov.kz

Напомним, кишечную палочку и сальмонеллу обнаружили в пробах мяса птицы санэпидемиологи в Мангистау.



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