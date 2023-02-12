Когда заработает туалет на набережной Актау

- Не так часто выходим на прогулку с семьёй, а туалет как не работал в прошлом году, так закрыт и в этом. Если он, к примеру, сломался, неужели нельзя всеми усилиями привести его в порядок!? Это же и так единственный крытый туалет на всей набережной. От безысходности, чтобы справить нужду, приходится прятаться за балюстрадами, - жалуется семья Балаевых из 14 микрорайона.

- Ближе с потеплением доступ будет открыт. Сейчас есть вероятность, что трубы замёрзнут, - объяснили чиновники.

Как говорят горожане, попасть в общественный туалет до сих пор нет возможности.Как заверили в городском акимате, общественные туалеты заработают в марте-апреле этого года.