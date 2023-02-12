Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 12 Февраля
+1...0
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 450.79 KZT
  • €1 = 482.57 KZT
  • 1 RUB = 6.19 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 18:33

Просмотров: 404

Когда заработает туалет на набережной Актау

Общественный туалет на набережной 15 микрорайона по-прежнему закрыт.

Фото автора
Как говорят горожане, попасть в общественный туалет до сих пор нет возможности.

- Не так часто выходим на прогулку с семьёй, а туалет как не работал в прошлом году, так закрыт и в этом. Если он, к примеру, сломался, неужели нельзя всеми усилиями привести его в порядок!? Это же и так единственный крытый туалет на всей набережной. От безысходности, чтобы справить нужду, приходится прятаться за балюстрадами, - жалуется семья Балаевых из 14 микрорайона.


Как заверили в городском акимате, общественные туалеты заработают в марте-апреле этого года.

- Ближе с потеплением доступ будет открыт. Сейчас есть вероятность, что трубы замёрзнут, - объяснили чиновники.


Когда заработает туалет на набережной Актау



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • дорожник
  • Empro
  • Космос
  • ЛШП
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 20:01
есть вероятность, что трубы замёрзнут, - объяснили чиновники.

Шевченковскому горисполкому такая отмазка даже в голову не могла прийти, когда туалет сзади кинотеатра "Юбилейный" работал круглый год, более 25 лет...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Космос
  • ЛШП
 Жуков (Посетители) Сегодня, 19:11
Ближе с потеплением доступ будет открыт. Сейчас есть вероятность, что трубы замёрзнут, - объяснили чиновники.

Извольте прояснить о каких трубах речь и почему они замёрзнут? Была в Москве,там в парке есть туалет,небольшая постройка,а внутри всё цивилизованно: Кабинки,унитазы,туалетная бумага,раковины для мытья рук и.. О,ЧУДО!!! Даже водопровод и канализация!! В Актау видимо такое чудо сотворить проблема.Пещерный город,пещерные чиновники..
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика