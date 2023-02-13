«Пошла по швам»: ремонт сцены амфитеатра обещают произвести за счет подрядчика в Актау

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Причиной возникновения трещины на сцене амфитеатра в городском акимате назвали просадку грунта, которая образовалась из-за обильных дождей.
Коммунальные службы оградили данную территорию.
Проект благоустройства городской набережной в 15А микрорайоне принят в эксплуатацию в 2018 году, подрядчиком проекта выступил ТОО «Альянс LTD».
Напомним, сооружение начало покрываться трещинами.
Коммунальные службы оградили данную территорию.
- Подрядная организация, реализовавшая проект благоустройства набережной, изъявила желание провести ремонтные работы за счёт собственных средств, - сообщили чиновники.
Проект благоустройства городской набережной в 15А микрорайоне принят в эксплуатацию в 2018 году, подрядчиком проекта выступил ТОО «Альянс LTD».
Напомним, сооружение начало покрываться трещинами.