Чартерные рейсы планируют запустить из Ирана и России в Актау

Фото предосталвено Центром общественных коммуникаций региона

Летом прошлого года Актау стал одним из самых популярных направлений в Казахстане среди иностранных туристов. Впервые в истории региона был запущен чартерный рейс Уфа-Актау с частотой один раз в неделю. Кроме того, было увеличено и число регулярных рейсов, сообщают в Центре общественных коммуникаций региона.



- Сейчас начались переговоры между туристическими объектами Актау и крупными туроператорами Ирана и России об увеличении чартерных рейсов до семи раз в неделю. В свою очередь, Актау готов принять большой наплыв туристов в новом сезоне. Это повлияет на развитие туризма, на качество обслуживания сфер туристической деятельности всего региона, - говорится в сообщении ЦОК.



Там уточнили, что чартерные рейсы планируют запустить из Тегерана и из ряда городов России: Москвы, Казани, Екатеринбурга.



Михаил Одинцов