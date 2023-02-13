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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Вчера, 18:36

Просмотров: 1704

Чартерные рейсы планируют запустить из Ирана и России в Актау

Чартерные рейсы между туристическими объектами Ирана и России планируют запустить с частотой семь раз в неделю. Об этом сообщили в Центре общественных коммуникаций (ЦОК) Мангистауской области.

Фото предосталвено Центром общественных коммуникаций региона
Летом прошлого года Актау стал одним из самых популярных направлений в Казахстане среди иностранных туристов. Впервые в истории региона был запущен чартерный рейс Уфа-Актау с частотой один раз в неделю. Кроме того, было увеличено и число регулярных рейсов, сообщают в Центре общественных коммуникаций региона.

- Сейчас начались переговоры между туристическими объектами Актау и крупными туроператорами Ирана и России об увеличении чартерных рейсов до семи раз в неделю. В свою очередь, Актау готов принять большой наплыв туристов в новом сезоне. Это повлияет на развитие туризма, на качество обслуживания сфер туристической деятельности всего региона, - говорится в сообщении ЦОК.

Там уточнили, что чартерные рейсы планируют запустить из Тегерана и из ряда городов России: Москвы, Казани, Екатеринбурга.

Михаил Одинцов



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Комментарии ( 3 )

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Freeman81 (Посетители) Вчера, 21:08
Видимо BEK AIR опять будет летать. Тот что на фото

Да здравствует разум, да сгинет маразм
 
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 Ingul (Посетители) Вчера, 19:47
Похоже на выступление Остапа Бендера в Васюках.
Подобные морские круизы уже планировали.
 
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 Placida (Посетители) Вчера, 19:45
Актау готов принять большой наплыв туристов в новом сезоне.

Интересно как. В каком месте он готов..Где бордюры посбивали, или где дырявая скальная тропа? А может, где заборы страшного вида строящихся объектов и горы мусора? Или в целом, грязный, неухоженный с куцыми насаждениями, с открытыми мусорными контейнерами и и перелопаченными тротуарами? Или вы про Риксос? Так он к Актау имеет отношение только в отношении поглощения воды и уменьшения ее в домах жителей devil
Боюсь подумать, что нас ждет нынешним летом suicide
 
 

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