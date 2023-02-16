В селе Баянды решили отказаться от продажи алкоголя

В селе Баянды Мунайлинского района представители исполнительной власти, правоохранительных органов и сельских предпринимателей подписали меморандум о взаимном сотрудничестве по недопущению продажи и покупки алкогольной продукции.- Целью меморандума является профилактика преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения в селе Баянды, а также представление населенного пункта, как образцовое село, - пояснили в пресс-службе акима района.