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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 15:47

Просмотров: 656

В селе Баянды решили отказаться от продажи алкоголя

В населённом пункте отказались от реализации и приобретения алкогольной продукции. Об этом сообщили в центре общественных коммуникаций (ЦОК) со ссылкой на пресс-службу акима района.

Фото предоставлено в ЦОК области
В селе Баянды Мунайлинского района представители исполнительной власти, правоохранительных органов и сельских предпринимателей подписали меморандум о взаимном сотрудничестве по недопущению продажи и покупки алкогольной продукции.

В селе Баянды решили отказаться от продажи алкоголя


- Целью меморандума является профилактика преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения в селе Баянды, а также представление населенного пункта, как образцовое село, - пояснили в пресс-службе акима района.

Михаил Одинцов



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Комментарии ( 5 )

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cas277cas (Посетители) Сегодня, 16:41
Кому надо- достанут или приготовят в лучшем виде любое пойло!!!
 
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mamashapapasha (Посетители) Сегодня, 16:28
Наги_Актау,
аузына май, как говорят казахи
 
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  • Tankushka
 Наги_Актау (Посетители) Сегодня, 16:20
Коррупция, бездарная экономическая политика это всё последствия употребления алкоголя населением. Теперь там всё будет хорошо, остальные жители области будут завидовать и говорить что хотят жить не как "в Дубае", а как в Баянды.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • NataliN
 mamashapapasha (Посетители) Сегодня, 15:58
Vladik,
вы в том районе когда были и когда нибудь планируете попасть? так что вам пока бояться нечего lol
Синька зло!
 
-1
  • minus
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  • NASA
  • Тюхман87
  • Кинст
 Vladik (Посетители) Сегодня, 15:55
Эпоха самогона и отравлений кустарным алкоголем грядёт? lol

А вообще потребление алкоголя и преступность не имеют корреляции как таковой. Финляндия, Япония, Италия, Франция - страны, где алкоголя употребляют не меньше (а где то даже больше, чем у нас)

На количество преступлений НАПРЯМУЮ влияет уровень жизни в стране. Не хотят ли подписать меморандум о повышении благосостояния граждан?
 
 

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