На 22 миллиона тенге оштрафовали школы и детские сады в Мангистау за нарушения

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За нарушение санитарных норм руководства школ и детских садов были оштрафованы.



- Выявлены недостатки в 165 объектах образования и воспитания. По результатам проведенных санитарно-эпидемиологических обследований на объектах и по итогам лабораторных исследований ответственные лица оштрафованы на сумму 22 528 365 тенге, - проинформировал Асылбек Шаров.



В целях устранения выявленных недостатков выдано 171 санитарное предписание, 122 из которых на сегодня уже исполнены. В результате проведенной внеплановой проверки в суд направлены документы на четыре объекта в Жанаозене. В их числе школа, которая находится в аварийном состоянии. В таком же положении учебное заведение в Бейнеуском районе.



По словам Асылбека Шарова, в ходе проверок было выявлено отсутствие крышек контейнеров для сбора твердых бытовых отходов, неполное обеспечение спортивных площадок необходимым оборудованием, несвоевременная замена вышедших из строя санитарных приборов в школьных туалетах. В списке нарушений также неорганизованность производственного контроля, неполное оснащение кабинетов химии, недостаточная меблировка раздевалок в спортивных залах.