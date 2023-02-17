Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 17 Февраля
0...+1
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 444.09 KZT
  • €1 = 475.09 KZT
  • 1 RUB = 5.95 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 09:35

Просмотров: 359

На 22 миллиона тенге оштрафовали школы и детские сады в Мангистау за нарушения

Представители департамента санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области в 2022 году провели 279 проверок в объектах образования. Недостатки выявлены в 165 из них. Об этом заместитель руководителя ведомства Асылбек Шаров сообщил на брифинге в Центре общественных коммуникаций.

Фото с сайа inbusiness.kz
За нарушение санитарных норм руководства школ и детских садов были оштрафованы.

- Выявлены недостатки в 165 объектах образования и воспитания. По результатам проведенных санитарно-эпидемиологических обследований на объектах и по итогам лабораторных исследований ответственные лица оштрафованы на сумму 22 528 365 тенге, - проинформировал Асылбек Шаров.

В целях устранения выявленных недостатков выдано 171 санитарное предписание, 122 из которых на сегодня уже исполнены. В результате проведенной внеплановой проверки в суд направлены документы на четыре объекта в Жанаозене. В их числе школа, которая находится в аварийном состоянии. В таком же положении учебное заведение в Бейнеуском районе.

По словам Асылбека Шарова, в ходе проверок было выявлено отсутствие крышек контейнеров для сбора твердых бытовых отходов, неполное обеспечение спортивных площадок необходимым оборудованием, несвоевременная замена вышедших из строя санитарных приборов в школьных туалетах. В списке нарушений также неорганизованность производственного контроля, неполное оснащение кабинетов химии, недостаточная меблировка раздевалок в спортивных залах.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
mamashapapasha (Посетители) Сегодня, 10:17
В нарушении всех нормативных документов почему-то открываются детские сады в 16 мкр.

1. ЖК "Жасмин".
2. ЖК "Б-Групп Плаза"

разве у этих детских садов не должна ли быть своя детская площадка, а не делить ее с жильцами?
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика