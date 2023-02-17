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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 13:56

Просмотров: 426

В Актау проверяют законность проведения работ в море с участием спецтехники

Жители Актау сообщают о проведении работ с участием спецтехники в Каспийском море. По данным НПО «Эко-Мангистау», работы проводят в районе между базой отдыха Stigl и воинским тренировочным центром уже более трёх недель. При этом изымаемый грунт вывозится и выгружается в двух километрах от берега. В Актауском городском акимате сообщили, что представители ГАСК и сотрудники земельной инспекции выехали на место.

Фото очевидцев
В Актау начата проверка по факту проведения работ в Каспийском море с участием спецтехники.

- На место выехали представители ГАСК и сотрудники земельной инспекции. Более подробную информацию предоставим позже, - сообщили в пресс-службе Актауского городского акимата.

На ситуацию отреагировали в неправительственном учреждении «Эко-Мангистау».

В Актау проверяют законность проведения работ в море с участием спецтехники

В Актау проверяют законность проведения работ в море с участием спецтехники


- Между базой отдыха Stigl и воинским тренировочным центром уже более трёх недель проводятся работы в море. При этом изымаемый грунт вывозится и выгружается в двух километрах от берега. Во время транспортировки загрязняется дорога жижей, илом, что, в свою очередь, создает риски для безопасности дорожного движения. Уполномоченные государственные органы нами уже оповещены. Необходимо определить законность проведения данного вида работ, в том числе разрешения на размещение грунта и отходов на берегу, - сообщили в организации.



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