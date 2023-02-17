В Актау проверяют законность проведения работ в море с участием спецтехники

В Актау начата проверка по факту проведения работ в Каспийском море с участием спецтехники.- На место выехали представители ГАСК и сотрудники земельной инспекции. Более подробную информацию предоставим позже, - сообщили в пресс-службе Актауского городского акимата.На ситуацию отреагировали в неправительственном учреждении «Эко-Мангистау».- Между базой отдыха Stigl и воинским тренировочным центром уже более трёх недель проводятся работы в море. При этом изымаемый грунт вывозится и выгружается в двух километрах от берега. Во время транспортировки загрязняется дорога жижей, илом, что, в свою очередь, создает риски для безопасности дорожного движения. Уполномоченные государственные органы нами уже оповещены. Необходимо определить законность проведения данного вида работ, в том числе разрешения на размещение грунта и отходов на берегу, - сообщили в организации.