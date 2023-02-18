Снежное настроение Актау

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С самого раннего утра актауская детвора с радостным настроением вышла на улицу. Ведь в Актау снег - редкость.
Безграничную радость испытывают дети, кувыркаясь в снегу.
Безграничную радость испытывают дети, кувыркаясь в снегу.
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Суббота, 18 Февраля
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