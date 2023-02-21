Лук по 187 тенге за кило: ожидается ли дефицит лука в Мангистау?

По словам руководителя управления предпринимательства и торговли Мангистауской области Жанны Токбаевой, средняя цена на лук составляет 215 тенге. В начале февраля цена на лук составляла 180 тенге.- Рост цен на лук наблюдается во всех регионах страны. Одна из основных причин роста цен связана с природными климатическими условиями и ростом цен со стороны производителей, - говорит Жанна Токбаева.В целях сдерживания цен на лук по механизму «оборотный механизм» от государства в ТОО «Вaystonе» и «Ai Fruit» поступило 123 миллиона тенге. В результате из Западно-Казахстанской области в Мангистау было поставлено 772 тонны лука.Кроме того, по словам Жанны Токбаевой, в целях стабилизации цен проводится ежедневный мониторинг. При наличии 53 мониторинговых групп «Народный контроль» по Мангистауской области ежедневно проверяется около 1 900 торговых точек.Крупные торговые точки, подписавшие меморандум с местными ответственными органами, не могут продавать социально значимые продукты по завышенным ценам. Это значит, что жители Мангистау могут приобрести лук в магазинах «Дина», «Анвар», «Алтын фуд», «Лидер», «Дана» за 187 тенге.