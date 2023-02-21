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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:06

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Лук по 187 тенге за кило: ожидается ли дефицит лука в Мангистау?

Запасов лука на складах в Мангистау достаточно. Крупные торговые объекты Актау, подписавшие меморандум, продают лук за 187 тенге, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу областного управления предпринимательства и торговли.

Фото ЦОК региона
По словам руководителя управления предпринимательства и торговли Мангистауской области Жанны Токбаевой, средняя цена на лук составляет 215 тенге. В начале февраля цена на лук составляла 180 тенге.

- Рост цен на лук наблюдается во всех регионах страны. Одна из основных причин роста цен связана с природными климатическими условиями и ростом цен со стороны производителей, - говорит Жанна Токбаева.

В целях сдерживания цен на лук по механизму «оборотный механизм» от государства в ТОО «Вaystonе» и «Ai Fruit» поступило 123 миллиона тенге. В результате из Западно-Казахстанской области в Мангистау было поставлено 772 тонны лука.

Лук по 187 тенге за кило: ожидается ли дефицит лука в Мангистау?


Кроме того, по словам Жанны Токбаевой, в целях стабилизации цен проводится ежедневный мониторинг. При наличии 53 мониторинговых групп «Народный контроль» по Мангистауской области ежедневно проверяется около 1 900 торговых точек.

Крупные торговые точки, подписавшие меморандум с местными ответственными органами, не могут продавать социально значимые продукты по завышенным ценам. Это значит, что жители Мангистау могут приобрести лук в магазинах «Дина», «Анвар», «Алтын фуд», «Лидер», «Дана» за 187 тенге.

Лук по 187 тенге за кило: ожидается ли дефицит лука в Мангистау?


Также жители могут обратиться по телефону управления предпринимательства и торговли Мангистауской области 46-25-50 (внутр.1178) в случае необоснованного роста цен на товары.



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