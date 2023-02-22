Антикор Мангистау выявил 21 факт необоснованного предоставления земель на побережье Каспийского моря

Временно исполняющий обязанности руководителя департамента Антикоррупционной службы Шамурайт Шаменов сообщил о фактах необоснованной передачи 21 земельного участка.- В 2021 году акиматом города одному из граждан передано в аренду 4,7 соток земли из прилегающего земельного участка для расширения неосвоенных 10 соток земли, предназначенных под строительство базы отдыха. В связи с неосвоением подан иск в суд о возврате земли государству, - сообщил Шамурайт Шаменов.Другой пример: житель Актау арендовал у акимата 1,4 дополнительных гектара земли для расширения 1,5 гектара под строительство гостиницы на берегу моря. Арендуемая земля была продана третьим лицам. После чего власти Мангистау подали в суд исковое заявление о возврате участка государству.Также Шаменов отметил, что в результате проведенного мониторинга сферы земельных отношений 7 гектаров земли, необоснованно предоставленных предпринимателю, были возвращены государству. В ближайшее время земельный участок будет выставлен на продажу через аукцион.