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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 09:41

Просмотров: 1423

Антикор Мангистау выявил 21 факт необоснованного предоставления земель на побережье Каспийского моря

Департаментом Антикоррупционной службы по Мангистауской области проведен мониторинг предоставления земель на побережье Каспийского моря. В результате установлен факт необоснованной передачи 21 земельного участка, предназначенного для развития туризма на Каспии. Об этом сообщили в ведомстве.

Фото предоставили в антикоре
Временно исполняющий обязанности руководителя департамента Антикоррупционной службы Шамурайт Шаменов сообщил о фактах необоснованной передачи 21 земельного участка.

- В 2021 году акиматом города одному из граждан передано в аренду 4,7 соток земли из прилегающего земельного участка для расширения неосвоенных 10 соток земли, предназначенных под строительство базы отдыха. В связи с неосвоением подан иск в суд о возврате земли государству, - сообщил Шамурайт Шаменов.

Антикор Мангистау выявил 21 факт необоснованного предоставления земель на побережье Каспийского моря


Другой пример: житель Актау арендовал у акимата 1,4 дополнительных гектара земли для расширения 1,5 гектара под строительство гостиницы на берегу моря. Арендуемая земля была продана третьим лицам. После чего власти Мангистау подали в суд исковое заявление о возврате участка государству.

Также Шаменов отметил, что в результате проведенного мониторинга сферы земельных отношений 7 гектаров земли, необоснованно предоставленных предпринимателю, были возвращены государству. В ближайшее время земельный участок будет выставлен на продажу через аукцион.



Антикор Мангистау выявил 21 факт необоснованного предоставления земель на побережье Каспийского моря
Антикор Мангистау выявил 21 факт необоснованного предоставления земель на побережье Каспийского моря
Антикор Мангистау выявил 21 факт необоснованного предоставления земель на побережье Каспийского моря
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Комментарии ( 2 )

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  • tom2005
 Empro (Посетители) Сегодня, 11:00
А когда весели на билбордах объявления о продаже тех земель, ни у кого сомнений не было?
 
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  • tom2005
 Имярек (Посетители) Сегодня, 10:19
В 2020году слышал ,что весь берег от детского лагеря Алау, до мыса Песчаный продало .
Видать кому-то нужен кусок ,от и антикор начал "просеивать песок"

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
 

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