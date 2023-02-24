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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 19:18

Просмотров: 544

Акимат Актау о передаче 21 участка на побережье: Земельным кодексом предусмотрено предоставление дополнительных земель

В ответ на заявление антикоррупционной службы Мангистауской области о неправомерной передаче акиматом Актау 21 земельного участка на побережье Каспийского моря в городской администрации отметили, что пока суд не признаёт данные участки незаконными, считать действия акимата неправомерными является преждевременным.

Иллюстративное фото из архива lada.kz
В городском акимате рассказали о ситуации с необоснованной передачей 21 земельного участка, предназначенных для развития туризма на Каспии.

Как стало известно, департаментом Агентства РК по противодействию коррупции по Мангистауской области с ноября прошлого года до января 2023 года в городском отделе земельных отношений, архитектуры и градостроительства был проведён мониторинг.

Итоги мониторинга показали, что акиматом за прошедшие годы физическим и юридическим лицам были незаконно оформлены земельные участки в целях расширения.

В соответствии с требованиями Земельного кодекса РК, физическим и юридическим лицам в рамках государственной услуги предусмотрено предоставление дополнительных земельных участков на прилегающих территориях, без проведения торгов. Для этого нужно собрать соответствующие документы. При этом должностные лица отдела земельных отношений, архитектуры и градостроительства не вправе запрашивать дополнительные документы от землепользователя и не уполномочены визуально осматривать основной участок.

- Необходимо отметить, что все вышеуказанные лица процедуру оформления соответствующих прав прошли в соответствии с нормами земельного законодательства и в рамках оказания государственной услуги, - отметили в акимате города.

Антикоррупционной службой в адрес департамента по управлению земельными ресурсами Мангистауской области (далее - уполномоченный орган) была направлена рекомендация о возврате государству 21 земельного участка, путём подачи исков в суд.

- В настоящее время данные земельные участки не признаны судом нелегальными, поэтому считаем, что называть действия акимата незаконными является преждевременным. Дело в том, что по фактам предоставления дополнительных земельных участков тем же землепользователям, мы сообщаем, что иски уполномоченного органа в январе текущего года судом оставлены без удовлетворения, - добавили в городской администрации.

Напомним, ранее сообщалось, что антикор Мангистау выявил 21 факт необоснованного предоставления земель на побережье Каспийского моря.

Михаил Одинцов



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Комментарии ( 2 )

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Жанар (Посетители) Сегодня, 20:50

- В настоящее время данные земельные участки не признаны судом нелегальными.

Цитата: OlegVak
Все повязаны родственными или финансовыми связями.

Это точно!...
ВСЁ!, купили или ВСЁ!, продали...
"Новый Казахстан"...

Все мы ходим под богом.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Дизель
  • Жанар
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 OlegVak (Посетители) Сегодня, 20:10
Какой суд признает действия акимата неправомерными? Все повязаны родственными или финансовыми связями.
 
 

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