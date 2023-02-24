Акимат Актау о передаче 21 участка на побережье: Земельным кодексом предусмотрено предоставление дополнительных земель

Иллюстративное фото из архива lada.kz
В городском акимате рассказали о ситуации с необоснованной передачей 21 земельного участка, предназначенных для развития туризма на Каспии.
Как стало известно, департаментом Агентства РК по противодействию коррупции по Мангистауской области с ноября прошлого года до января 2023 года в городском отделе земельных отношений, архитектуры и градостроительства был проведён мониторинг.
Итоги мониторинга показали, что акиматом за прошедшие годы физическим и юридическим лицам были незаконно оформлены земельные участки в целях расширения.
В соответствии с требованиями Земельного кодекса РК, физическим и юридическим лицам в рамках государственной услуги предусмотрено предоставление дополнительных земельных участков на прилегающих территориях, без проведения торгов. Для этого нужно собрать соответствующие документы. При этом должностные лица отдела земельных отношений, архитектуры и градостроительства не вправе запрашивать дополнительные документы от землепользователя и не уполномочены визуально осматривать основной участок.
- Необходимо отметить, что все вышеуказанные лица процедуру оформления соответствующих прав прошли в соответствии с нормами земельного законодательства и в рамках оказания государственной услуги, - отметили в акимате города.
Антикоррупционной службой в адрес департамента по управлению земельными ресурсами Мангистауской области (далее - уполномоченный орган) была направлена рекомендация о возврате государству 21 земельного участка, путём подачи исков в суд.
- В настоящее время данные земельные участки не признаны судом нелегальными, поэтому считаем, что называть действия акимата незаконными является преждевременным. Дело в том, что по фактам предоставления дополнительных земельных участков тем же землепользователям, мы сообщаем, что иски уполномоченного органа в январе текущего года судом оставлены без удовлетворения, - добавили в городской администрации.
Напомним, ранее сообщалось, что антикор Мангистау выявил 21 факт необоснованного предоставления земель на побережье Каспийского моря.
Михаил Одинцов
Как стало известно, департаментом Агентства РК по противодействию коррупции по Мангистауской области с ноября прошлого года до января 2023 года в городском отделе земельных отношений, архитектуры и градостроительства был проведён мониторинг.
Итоги мониторинга показали, что акиматом за прошедшие годы физическим и юридическим лицам были незаконно оформлены земельные участки в целях расширения.
В соответствии с требованиями Земельного кодекса РК, физическим и юридическим лицам в рамках государственной услуги предусмотрено предоставление дополнительных земельных участков на прилегающих территориях, без проведения торгов. Для этого нужно собрать соответствующие документы. При этом должностные лица отдела земельных отношений, архитектуры и градостроительства не вправе запрашивать дополнительные документы от землепользователя и не уполномочены визуально осматривать основной участок.
- Необходимо отметить, что все вышеуказанные лица процедуру оформления соответствующих прав прошли в соответствии с нормами земельного законодательства и в рамках оказания государственной услуги, - отметили в акимате города.
Антикоррупционной службой в адрес департамента по управлению земельными ресурсами Мангистауской области (далее - уполномоченный орган) была направлена рекомендация о возврате государству 21 земельного участка, путём подачи исков в суд.
- В настоящее время данные земельные участки не признаны судом нелегальными, поэтому считаем, что называть действия акимата незаконными является преждевременным. Дело в том, что по фактам предоставления дополнительных земельных участков тем же землепользователям, мы сообщаем, что иски уполномоченного органа в январе текущего года судом оставлены без удовлетворения, - добавили в городской администрации.
Напомним, ранее сообщалось, что антикор Мангистау выявил 21 факт необоснованного предоставления земель на побережье Каспийского моря.
Михаил Одинцов