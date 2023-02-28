Жаривших шашлык на балконе многоэтажки мужчин сняли на видео в Актау





Мужчины развели костер на балконе одной из новостроек в 32 микрорайоне Актау. Соседи заметили «огонёк» и сняли любителей мяса на фото.Соседи отметили, что своими действиями мужчины подвергли себя и других жителей опасности возникновения пожара.Редакция ожидает комментарий от департамента полиции Мангистауской области.