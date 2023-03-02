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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:44

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Военно-морские силы Казахстана отработали учебно-боевые действия на Каспии

Экипажи дивизиона разнородных кораблей Военно-морских сил Казахстана завершили отработку курсовой задачи К-2 в казахстанском секторе Каспийского моря, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу Актауского гарнизона.

Фото пресс-службы ведомства
В течение двух недель ракетно-артиллерийские корабли выполняли комплекс мероприятий по организации боевого применения корабля и его вооружения, тактике ведения боевых действий одиночным кораблем.

Военно-морские силы Казахстана отработали учебно-боевые действия на Каспии


- Отработка курсовой задачи в Военно-морских силах - важнейший этап программы подготовки кораблей. Занятия с экипажами проводятся постоянно. При этом у каждого военного корабля есть свои особенности подготовки к походу, - пояснил командир ракетно-артиллерийского корабля «Казахстан» капитан третьего ранга Руслан Яхьяров.

Военно-морские силы Казахстана отработали учебно-боевые действия на Каспии


Военно-морские силы Казахстана отработали учебно-боевые действия на Каспии


Учебно-боевые действия включали выполнение элементов морского боя, в том числе в условиях активного радиоэлектронного противодействия сил и средств противника. Военные моряки также провели тренировки по спасению одиночного корабля с использованием спасательных устройств и средств. Все учебные цели были достигнуты, заключили в Актауском гарнизоне.

Военно-морские силы Казахстана отработали учебно-боевые действия на Каспии


Военно-морские силы Казахстана отработали учебно-боевые действия на Каспии



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