Антимонопольный орган выдал предписание акимату за работу общественного транспорта в Актау

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Предписание в адрес городского отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог поступило от антимонопольного органа Мангистауской области. Причиной подобных мер стали результаты опроса местного населения о работе общественного транспорта. Как оказалось, 90 процентов горожан недовольны деятельностью, проводимой в этом направлении.



В частности, люди выразили недовольство малым количеством транспорта в утреннее время, протяженностью маршрута и несоблюдением графика движения автобусов.



- Субсидирование убытков перевозчиков не способствует улучшению работы общественного транспорта. Получая субсидии из расчета общего годового пробега автобусов, перевозчики не заинтересованы в перевозках большего количества пассажиров, в результате протяженность некоторых маршрутов увеличилась до 50 километров, а время прохождения маршрута начало занимать до двух часов. Из-за протяженности маршрутов население города вынуждено передвигаться с помощью такси, - пояснили в ведомстве.



Кроме того, как сообщили в антимонопольном органе, в городе отсутствует автостанция, соответствующая требованиям законодательства, а также маршруты, курсирующие по направлению к специализированному центру обслуживания населения (СпецЦОН) и международному аэропорту Актау, который также является социальным объектом.



- Антимонопольным органом дан разумный срок для устранения нарушений и совершении действий, направленных на развитие конкуренции. В противном случае будут приняты меры принудительного характера с привлечением к ответственности, - добавили в ведомстве.



Для справки:

В компетенцию местных исполнительных органов в сфере автомобильного транспорта входит реализация государственной политики, организация и утверждение графика движения маршрутов путем комплексного анализа, а также обеспечение перевозок между городом и районом общественным транспортом с соответствующих автовокзалов и автостанций. Однако, при утверждении маршрутов ответственным органом не проводится анализ, не учитывается мнение жителей, а действующая схема маршрутов утверждена более девяти лет назад.



Михаил Одинцов