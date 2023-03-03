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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 11:01

Просмотров: 941

Антимонопольный орган выдал предписание акимату за работу общественного транспорта в Актау

Основанием для предписания послужил анализ состояния конкуренции на рынке общественного транспорта, в ходе которого было установлено, что 90 процентов опрошенных граждан не удовлетворены работой, проводимой в данном направлении. Об этом сообщили в департаменте Агентства Республики Казахстан по защите и развитию конкуренции по Мангистауской области.

Иллюстративное фото из архива lada.kz
Предписание в адрес городского отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог поступило от антимонопольного органа Мангистауской области. Причиной подобных мер стали результаты опроса местного населения о работе общественного транспорта. Как оказалось, 90 процентов горожан недовольны деятельностью, проводимой в этом направлении.

В частности, люди выразили недовольство малым количеством транспорта в утреннее время, протяженностью маршрута и несоблюдением графика движения автобусов.

- Субсидирование убытков перевозчиков не способствует улучшению работы общественного транспорта. Получая субсидии из расчета общего годового пробега автобусов, перевозчики не заинтересованы в перевозках большего количества пассажиров, в результате протяженность некоторых маршрутов увеличилась до 50 километров, а время прохождения маршрута начало занимать до двух часов. Из-за протяженности маршрутов население города вынуждено передвигаться с помощью такси, - пояснили в ведомстве.

Кроме того, как сообщили в антимонопольном органе, в городе отсутствует автостанция, соответствующая требованиям законодательства, а также маршруты, курсирующие по направлению к специализированному центру обслуживания населения (СпецЦОН) и международному аэропорту Актау, который также является социальным объектом.

- Антимонопольным органом дан разумный срок для устранения нарушений и совершении действий, направленных на развитие конкуренции. В противном случае будут приняты меры принудительного характера с привлечением к ответственности, - добавили в ведомстве.

Для справки:
В компетенцию местных исполнительных органов в сфере автомобильного транспорта входит реализация государственной политики, организация и утверждение графика движения маршрутов путем комплексного анализа, а также обеспечение перевозок между городом и районом общественным транспортом с соответствующих автовокзалов и автостанций. Однако, при утверждении маршрутов ответственным органом не проводится анализ, не учитывается мнение жителей, а действующая схема маршрутов утверждена более девяти лет назад.

Михаил Одинцов



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Комментарии ( 2 )

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  • Кинст
  • Галина63
  • ЁмоЁ
 strana.kz (Посетители) Сегодня, 11:40
очень хорошо! ещё вопрос когда вы уже установите элементарные крытые остановки без коммерции хот бы.
это вы обязаны сделать для людей. без привлечения коммерсантов со своими магазинами и прочее. а то тендеры ждут коммерсантов.
 
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  • strana.kz
  • Jack
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 mamashapapasha (Посетители) Сегодня, 11:28
Мне кажется, что службы стали работать или нет. надеюсь не показуха.
 
 

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