COVID не дремлет! В Мангистау с начала года коронавирусом заболели 77 человек

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По данным Бердибека Саралтаева, в январе зарегистрированы 41 больных коронавирусной инфекцией, в феврале — 30 и в марте шесть человек.



На сегодняшний день в больнице два человека получают лечение от коронавирусной инфекции. Один пациент находится в тяжелом состоянии, другой- в среднем. В настоящее время пять пациентов находятся на домашнем карантине наблюдением медицинских работников.



- За аналогичный период прошлого года в области зарегистрировано 4 257 больных коронавирусной инфекцией. Этот показатель по сравнению с этим годом снизился в 56 раз. Можно отметить, что ситуация в регионе улучшается. Жители остро осваивают пути профилактики Covid и получают своевременное лечение. Благодаря этому, сегодня, согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана, Мангистауская область находится в зеленой зоне, - сказал Бердибек Саралтаев.



Кроме того, Бердибек Саралтаев отметил, что в регионе на начало 2023 года вакцинацией (файзером) охвачено 1 170 человек. Сегодня в область поступило 12 000 доз вакцины для ревакцинации против коронавируса.



- По статистике 2021 и 2023 годов в Мангистауской области ревакцинацией охвачено 116 950 человек, повторную ревакцинацию прошли 14 562 пациента. В том числе беременные женщины, государственные служащие, лица с инвалидностью и лица старше 50 лет, - сказал Бердибек Саралтаев.