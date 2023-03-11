Конный парад и скачки организуют на Отпан-тау в честь праздника Амал в Мангистау

Фото предоставили в центре общественных коммуникаций Мангистауской области

Так, 13 марта на территории областного историко-краеведческого музея имени Абиша Кекильбаева состоится культурно-массовое мероприятие «Амал – Алашқа ортақ мереке». В этот же день в Мангистауском районе на площади Карашанырак жителей и гостей района ожидают концерт фольклорного ансамбля «Астана сазы» и вечер народного жырау Каракалпакстана Женисбека Пиязова.



А в историко-культурном комплексе «Отпан-тау» 13 марта будут организованы спортивные мероприятия, включая соревнования по казак куреси, аударыспаку, кокпару. Еще зрителей ждут ошак байга и конный парад.



Там же 14 марта будут организованы традиционные аламан-байга и кунан-байга, забег борзых тазы и охота с беркутами.



- Запланировано проведение казахского обряда «тусау кесу» - перерезание пут. Он проводится, когда ребенок начинает делать первые шаги. Будет еще премьера театрализованного представления, праздничное мероприятие «Сәлем – сөздің атасы» и культурно-массовое мероприятие «Қара қазаннан дәм тату». Все они пройдут на площади Карашанырак в Мангистауском районе, - проинформировала руководитель отдела управления культуры, архивов и документации Мангистауской области Асем Аширова.



В области также запланировано проведение конкурса по чтению наизусть Священного Корана.



- В качестве гостей на Амал пригласили известных ученых из других регионов Казахстана, Турции и Азербайджана. Они станут участниками мероприятий на территории историко-культурного комплекса «Отпан-тау», где запланировано проведение «круглого» стола «Ұлыстың ұлы күні: тарих тағылымы мен жаңа көзқарастар» и традиционное зажжение огня на самой высокой горе Мангистау, - рассказала Асем Аширова.



Она добавила, что празднование Амал-мерекесі в Мангистау проводят с целью укрепления единства и целостности народа, популяризации национальных обычаев, сохранении казахских традиций. Это праздник обновления природы, добра и хорошего настроения.