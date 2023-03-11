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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 11:35

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Конный парад и скачки организуют на Отпан-тау в честь праздника Амал в Мангистау

Жители Мангистауской области смогут поучаствовать более чем в 30 культурных и спортивных мероприятиях, организованных к Амалу. Этот праздник в регионе традиционно отмечают 14 марта, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу управления культуры, архивов и документации области.

Фото предоставили в центре общественных коммуникаций Мангистауской области
Так, 13 марта на территории областного историко-краеведческого музея имени Абиша Кекильбаева состоится культурно-массовое мероприятие «Амал – Алашқа ортақ мереке». В этот же день в Мангистауском районе на площади Карашанырак жителей и гостей района ожидают концерт фольклорного ансамбля «Астана сазы» и вечер народного жырау Каракалпакстана Женисбека Пиязова.

А в историко-культурном комплексе «Отпан-тау» 13 марта будут организованы спортивные мероприятия, включая соревнования по казак куреси, аударыспаку, кокпару. Еще зрителей ждут ошак байга и конный парад.

Там же 14 марта будут организованы традиционные аламан-байга и кунан-байга, забег борзых тазы и охота с беркутами.

- Запланировано проведение казахского обряда «тусау кесу» - перерезание пут. Он проводится, когда ребенок начинает делать первые шаги. Будет еще премьера театрализованного представления, праздничное мероприятие «Сәлем – сөздің атасы» и культурно-массовое мероприятие «Қара қазаннан дәм тату». Все они пройдут на площади Карашанырак в Мангистауском районе, - проинформировала руководитель отдела управления культуры, архивов и документации Мангистауской области Асем Аширова.

В области также запланировано проведение конкурса по чтению наизусть Священного Корана.

- В качестве гостей на Амал пригласили известных ученых из других регионов Казахстана, Турции и Азербайджана. Они станут участниками мероприятий на территории историко-культурного комплекса «Отпан-тау», где запланировано проведение «круглого» стола «Ұлыстың ұлы күні: тарих тағылымы мен жаңа көзқарастар» и традиционное зажжение огня на самой высокой горе Мангистау, - рассказала Асем Аширова.

Она добавила, что празднование Амал-мерекесі в Мангистау проводят с целью укрепления единства и целостности народа, популяризации национальных обычаев, сохранении казахских традиций. Это праздник обновления природы, добра и хорошего настроения.



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