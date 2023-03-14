Мангистау стал вторым регионом в стране по проживающим за чертой бедности

Иллюстративное фото с сайта otyrar.kz
Доход меньше прожиточного минимума зафиксирован почти у миллиона казахстанцев – 986,6 тысяч человек находятся за чертой бедности. Наибольшая доля населения с доходами меньше прожиточного минимума проживает в Туркестанской области – 8,5 процента.
Уровни выше среднего по стране, как передает LS, зафиксированы в Мангистауской области – 8,1 процента, в Шымкенте и области Абай – 6,3 процента, в Актюбинской области – 5,6 процента, Акмолинской – 5,5 процента, в Жетысу – 5,3 процента, в северно-казахстанской и восточно-казахстанской областях – пять процентов.
Наименьшие доли населения с подобными доходами отмечены в Павлодарской области – 3,9 процента, в Костанайской – 3,8 процента, в Атырауской и Карагандинской областях – 3,2 процента, в Улытау – 2,2 процента и меньше всего их в Астане – 2,1 процента.
Прожиточный минимум в среднем по стране составляет 45 623 тенге на человека в месяц.
Михаил Одинцов
Уровни выше среднего по стране, как передает LS, зафиксированы в Мангистауской области – 8,1 процента, в Шымкенте и области Абай – 6,3 процента, в Актюбинской области – 5,6 процента, Акмолинской – 5,5 процента, в Жетысу – 5,3 процента, в северно-казахстанской и восточно-казахстанской областях – пять процентов.
Наименьшие доли населения с подобными доходами отмечены в Павлодарской области – 3,9 процента, в Костанайской – 3,8 процента, в Атырауской и Карагандинской областях – 3,2 процента, в Улытау – 2,2 процента и меньше всего их в Астане – 2,1 процента.
Прожиточный минимум в среднем по стране составляет 45 623 тенге на человека в месяц.
Михаил Одинцов