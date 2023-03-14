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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 11:21

Просмотров: 693

Мангистау стал вторым регионом в стране по проживающим за чертой бедности

В Мангистауской области 8,1 процента населения получает доход ниже прожиточного минимума. Об этом сообщает информационный портал LS.

Иллюстративное фото с сайта otyrar.kz
Доход меньше прожиточного минимума зафиксирован почти у миллиона казахстанцев – 986,6 тысяч человек находятся за чертой бедности. Наибольшая доля населения с доходами меньше прожиточного минимума проживает в Туркестанской области – 8,5 процента.

Уровни выше среднего по стране, как передает LS, зафиксированы в Мангистауской области – 8,1 процента, в Шымкенте и области Абай – 6,3 процента, в Актюбинской области – 5,6 процента, Акмолинской – 5,5 процента, в Жетысу – 5,3 процента, в северно-казахстанской и восточно-казахстанской областях – пять процентов.

Наименьшие доли населения с подобными доходами отмечены в Павлодарской области – 3,9 процента, в Костанайской – 3,8 процента, в Атырауской и Карагандинской областях – 3,2 процента, в Улытау – 2,2 процента и меньше всего их в Астане – 2,1 процента.

Прожиточный минимум в среднем по стране составляет 45 623 тенге на человека в месяц.

Михаил Одинцов



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Комментарии ( 3 )

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  • sakura.68
 Akmurzin (Посетители) Сегодня, 13:53
Цитата: None None
Вот по этому они и живут в хороших домах и катаются на хороших машинах


Ну да "обман работника" - это одна из статей дохода любого так называемого предпринимателя. Но не честно же!
 
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  • Ed Word
  • sakura.68
 None None (Посетители) Сегодня, 12:42
Цитата: Akmurzin
как люди, которые живут в хороших дома и ездят на хороших авто предлагают своим работникам ЗП в 120 000 тенге?


Вот по этому они и живут в хороших домах и катаются на хороших машинах
 
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  • sakura.68
  • Placida
 Akmurzin (Посетители) Сегодня, 11:36
А если учесть тех, у кого доход как бы больше ПМ, но он уходит на кредиты?

Не одобряю повальное взятие кредитов на тои и смартфоны, но как быть с кредитами на обучение, на ремонт, например? Ведь подавляющее большинство жителей не могут себе позволить накопить. Если копить - старый ремонт обвалится, а в институт по возрасту не примут.

Я тут читаю местные группы, где выставляют вакансии и не понимаю; как люди, которые живут в хороших дома и ездят на хороших авто предлагают своим работникам ЗП в 120 000 тенге?
 
 

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