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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 15:47

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СМИ: Жители новостроек в Актау оплачивают коммунальные услуги по тарифам юридических лиц

Коммунальные организации города выставляют счета не каждому жильцу в отдельности, а строительной компании, возводившей жилое здание. В городской администрации и вовсе не знают, сколько из новостроек уже заселены, но не сданы в эксплуатацию официально. Об этом сообщается на информационном портале Zakon.kz.

Фото Кирилла Александрова
Жильцы нескольких новостроек по несколько лет платят по тарифам юридических лиц из-за того, что дома не сданы в эксплуатацию и счета приходят не каждому проживающему отдельно, а строительной компании.

Строительство жилого комплекса (ЖК) «Бахыт» в 19 микрорайоне, как сообщает Zakon.kz, должно было завершиться еще в 2021 году, однако дом доделывают по сей день. В нем уже больше года живут люди.

- В прошлом году мы потребовали, чтобы нас заселили, потому что уже устали ждать и жить в съемных квартирах. В подъездах до сих пор нет окон, благоустройство не завершено, постоянные проблемы с электричеством и водоснабжением. Застройщик все только обещает доделать. Вот недавно сказал, что до середины этого года все будет завершено, но мы уже ничему не верим, – пожаловался один из жителей ЖК.

Из-за того, что дом не сдали в эксплуатацию, счета на воду и электричество выставляются юридическому лицу - застройщику. В среднем за однокомнатную квартиру приходят счета на 20-25 тысяч тенге, тогда как жильцы таких же квартир в домах эконом-класса, уже сданных в эксплуатацию, платят в среднем около семи тенге в месяц.

- Собственником объекта потребления числится сам застройщик, соответственно, к объекту применяется соответствующий тариф, т.е. для юридического лица, вне зависимости от того, заселен дом или нет. ТОО «Мангыстау жарык» не выставляет каких-либо счетов собственникам квартир – счета выставляются только застройщикам, – пояснили в энергоснабжающей компании.

Стоит отметить, что в Актау строятся 120 домов, но в акимате города не знают, сколько из них уже заселены.

- Есть факты заселения жильцами, хотя дома не были сданы в эксплуатацию. В приемке акта ввода в эксплуатацию местные исполнительные органы не участвуют, поэтому назвать точное количество таких домов не представляется возможным. Но отметим, что заселение многоквартирных жилых домов без акта ввода запрещено законом, – рассказали в пресс-службе городского акимата.

Застройщики, которые уже заселили жильцов в недостроенные дома, от официальных комментариев отказались, но отметили в личной беседе, что не могут препятствовать людям, желающим получить ключи от квартир. Обычно такие жильцы поторапливают застройщиков, вселяются в квартиры и, сталкиваясь с проблемами, жалуются в городскую администрацию. К примеру, жители одного из домов в Актау уже восемь лет платят коммуналку как юридические лица, несмотря на то, что их дом только недавно был принят в эксплуатацию.

- Много лет назад нашего застройщика осудили и дали срок. Дом на тот момент не сдали в эксплуатацию. Спустя несколько лет его все же сдали, но сделали это уже третьи лица. Они же передали дом в КСК, но мы продолжаем платить как юрлица, скидываем деньги на специальный счет. Я за однокомнатную квартиру плачу больше 20 тысяч. Это столько же, сколько платят жители элитных многоэтажек. Только у них в доме все услуги, а мы с момента постройки дома живем без горячей воды – пользуемся бойлерами, без газа, так еще КСК периодически отключает воду и свет, – пожаловалась одна из жительниц дома.

Стоит отметить, что для многих застройщиков, уже заселивших жильцов, будет проблемно переоформить документы, чтобы войти в биллинг. Для этого будет необходимо предоставить справку об отсутствии долга. У некоторых таких строительных компаний долг исчисляется несколькими миллионами тенге.

К примеру, недавно полностью отключили от электричества ЖК «B-Group Avenue», застройщик которого задолжал почти четыре миллиона тенге. Дом сдали в эксплуатацию в конце 2020 года, но жители продолжают оплачивать счета через застройщика, как юрлица. Компания не подает документы на заключение договора и включение дома в биллинговую систему. К слову, общая задолженность строительных компаний Актау перед энергоснабжающей организацией составляет почти 43 миллиарда тенге.

Михаил Одинцов



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Комментарии ( 1 )

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 Akmurzin (Посетители) Сегодня, 16:33
Самые частые неплательщики это те, у кого есть деньги. Владельцы разного рода бессмысленных ИП и ТОО.

Пенсионеры, простые рабочие обычно берегут копейку и на коммуналку откладывают заранее. Исключение - в основном люди зависимые от алкоголя.

Я бы предложил поднять тариф втрое владельцами ИП и ТОО, причём без разницы рабочее это помещение, личное или автотранспорт. И так за 30 лет с лишним вполне неплохо нажились.
 
 

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