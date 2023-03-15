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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 13:51

Просмотров: 396

Жителей Актау приглашают принять участие в субботнике в подземной мечети Султан-Эпе

Члены общественных фондов планируют 18 марта выехать на святое место Султан-Эпе, чтобы провести там субботник. Жители города, владеющие личным автотранспортом, могут подключиться к волонтерской акции.

Фото из архива Lada.kz
На святом месте Султан-Эпе планируют провести уборку территории и высадку деревьев. Султан-Эпе находится в относительной близости от некрополя Кенты-баба и подземной мечети Шакпак-ата (Тупкараганский район, в 57-ми километрах от Форт-Шевченко).

- Фонд «Мы люди - мы вместе» совместно с волонтерским движением LIDER.KZ, а также инициативными группами Kettik mangistau и Peshpoot организовывают субботник. Желающие, кто владеет личным автотранспортом, могут присоединиться к акции. Также мы будем рады, если участники принесут с собой саженцы и семена, - сообщили волонтеры.

Сбор участников состоится в субботу, 18 марта, в 08:00. Адрес сбора: 32В микрорайон, 12 дом, цокольный этаж (с обратной стороны дома).

Ознакомиться с более подробной информацией и задать вопросы можно по телефону: +7 702 821 0650.



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