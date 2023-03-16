Бейнеуский район в Мангистау хотят признать зоной экологического бедствия

Tengrinews.kz/Турар Казангапов
О проблемах жителей Бейнеуского района Мангистауской области в своем депутатском запросе на имя премьер-министра Алихана Смаилова затронул сенатор Бекбол Орынбасаров. По его информации, высыхание Аральского моря привело к ухудшению здоровья людей, засолению почвы и пыльным бурям, передает Tengrinews.kz.
Казахстанская часть Приаралья была признана зоной экологического бедствия, в которую вошли Аральский и Казалинский районы Кызылординской области, а также Шалкарский район Актюбинской области.
- В результате изменений природных условий проживания у жителей Бейнеуского района наблюдается рост заболеваемости онкологией, туберкулезом, проявляется аллергия, гипертония, желудочно-кишечные заболевания и анемия. Особая проблема - материнская и младенческая смертность, - указал Орынбасаров.
Однако, как отметил сенатор, права жителей Бейнеуского района недостаточно защищены.
- Необходимо создать комиссию по определению районов, пострадавших от Аральского моря, провести анализ экологического состояния территорий. Также необходимо отнести территорию Бейнеуского района Мангистауской области к категории экологической зоны, указанной в законодательстве, - предложил Орынбасаров.
Казахстанская часть Приаралья была признана зоной экологического бедствия, в которую вошли Аральский и Казалинский районы Кызылординской области, а также Шалкарский район Актюбинской области.
- В результате изменений природных условий проживания у жителей Бейнеуского района наблюдается рост заболеваемости онкологией, туберкулезом, проявляется аллергия, гипертония, желудочно-кишечные заболевания и анемия. Особая проблема - материнская и младенческая смертность, - указал Орынбасаров.
Однако, как отметил сенатор, права жителей Бейнеуского района недостаточно защищены.
- Необходимо создать комиссию по определению районов, пострадавших от Аральского моря, провести анализ экологического состояния территорий. Также необходимо отнести территорию Бейнеуского района Мангистауской области к категории экологической зоны, указанной в законодательстве, - предложил Орынбасаров.
Оставьте свой комментарий первым.