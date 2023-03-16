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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 17:29

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Бейнеуский район в Мангистау хотят признать зоной экологического бедствия

Сенаторы предложили признать зоной экологического бедствия Бейнеуский район, передает Tengrinews.kz.

Tengrinews.kz/Турар Казангапов
О проблемах жителей Бейнеуского района Мангистауской области в своем депутатском запросе на имя премьер-министра Алихана Смаилова затронул сенатор Бекбол Орынбасаров. По его информации, высыхание Аральского моря привело к ухудшению здоровья людей, засолению почвы и пыльным бурям, передает Tengrinews.kz.

Казахстанская часть Приаралья была признана зоной экологического бедствия, в которую вошли Аральский и Казалинский районы Кызылординской области, а также Шалкарский район Актюбинской области.

- В результате изменений природных условий проживания у жителей Бейнеуского района наблюдается рост заболеваемости онкологией, туберкулезом, проявляется аллергия, гипертония, желудочно-кишечные заболевания и анемия. Особая проблема - материнская и младенческая смертность, - указал Орынбасаров.

Однако, как отметил сенатор, права жителей Бейнеуского района недостаточно защищены.

- Необходимо создать комиссию по определению районов, пострадавших от Аральского моря, провести анализ экологического состояния территорий. Также необходимо отнести территорию Бейнеуского района Мангистауской области к категории экологической зоны, указанной в законодательстве, - предложил Орынбасаров.



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