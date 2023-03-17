Впервые в Актау пройдет фестиваль воздушных змеев

Фестиваль воздушных змеев, как сообщили в акимате Актау, пройдет 19 марта с 11:00 до 14:00 в районе амфитеатра на набережной в 15 микрорайоне.



Программа мероприятия:



11:00 - 11:40 - показ модельных самолетов многократного чемпиона Республики Казахстан Данилко Александра Михайловича;

11:40 - 14:00 - городской флешмоб воздушных змеев;



- Участие во флешмобе бесплатное! Уважаемые участники фестиваля, просьба принести воздушного змея с собой! Организаторы выдавать инвентарь не будут, - сообщили в акимате Актау.