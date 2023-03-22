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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 10:31

Просмотров: 677

Морской пехотинец из Актау поднял барана 230 раз и установил рекорд

Военные Актауского гарнизона отметили Наурыз. В честь мероприятия прошли спортивные мероприятия, в ходе которых морской пехотинец Владислав Азинштейн установил рекорд части, подняв 50-килограммового барана 230 раз. Об этом сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу Актауского гарнизона.

Фото предоставлено пресс-службой Актауского гарнизона
Личный состав бригады морской пехоты Актауского гарнизона традиционно отметил день улуса – Наурыз мейрамы.

Праздничное мероприятие было организовано на строевой площадке воинской части. В рамках праздника военные участвовали в казахских национальных играх: поднятие гири, перетягивание каната, борьба и другие.

Морской пехотинец из Актау поднял барана 230 раз и установил рекорд

Морской пехотинец из Актау поднял барана 230 раз и установил рекорд

Морской пехотинец из Актау поднял барана 230 раз и установил рекорд


Среди всех выделился морской пехотинец Владислав Азинштейн, поднявший 230 раз барана, весом 50 килограммов.

- Сегодняшнее праздничное мероприятие прошло на высоком уровне. Все военнослужащие приняли активное участие. В ближайшие выходные пройдут соревнования по футболу и волейболу, – отметил Жаннур Саткынов, командир воинской части, подполковник.

Михаил Одинцов



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Комментарии ( 2 )

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Iron man (Посетители) Сегодня, 13:05
А где фото силача?
bravo
 
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  • Tankushka
 Жанар (Посетители) Сегодня, 12:29
Морской пехотинец из Актау поднял барана 230 раз и установил рекорд.

А стричь на скорость не пробовал?!...
Это перспективней...

Все мы ходим под богом.
 
 

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