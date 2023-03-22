Морской пехотинец из Актау поднял барана 230 раз и установил рекорд.

Личный состав бригады морской пехоты Актауского гарнизона традиционно отметил день улуса – Наурыз мейрамы.Праздничное мероприятие было организовано на строевой площадке воинской части. В рамках праздника военные участвовали в казахских национальных играх: поднятие гири, перетягивание каната, борьба и другие.Среди всех выделился морской пехотинец Владислав Азинштейн, поднявший 230 раз барана, весом 50 килограммов.- Сегодняшнее праздничное мероприятие прошло на высоком уровне. Все военнослужащие приняли активное участие. В ближайшие выходные пройдут соревнования по футболу и волейболу, – отметил Жаннур Саткынов, командир воинской части, подполковник.