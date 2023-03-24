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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:59

Просмотров: 1206

Назначен заместитель начальника департамента полиции Мангистауской области

Приказом МВД РК полковник полиции Байжан Байгелди в порядке ротации назначен на должность заместителя начальника департамента полиции Мангистауской области. Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона.

Фото из открытых источников
Байжан Байгелди родился 26 мая 1974 года в селе Ерназар, Жамбылской области. В 1995 году окончил Международный казахско-турецкий университет им. Х. А. Яссави по специальности юриспруденция.

Назначен заместитель начальника департамента полиции Мангистауской области


Свою деятельность в правоохранительных органах начал в 1996 году в следствии прокуратуры Жамбыла. Он занимал различные руководящие должности. В 2005 году назначен на должность начальника следственного управления департамента внутренних дел Жамбылской области.

Байжан Байгелди с 2018 года по сегодняшний день занимал должность заместителя начальника департамента полиции Кызылординской области.



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Комментарии ( 2 )

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 Ohotnik (Посетители) Сегодня, 12:41
Знакомый, А мне так кажется, надо с коррупцией в рядах полиции в первую очередь бороться. За неделю дважды машину без причины останавливали, принюхивались. Понимаю, что спорить с полицейскими только время терять, но так противно смотреть как те, кто должен нас охранять, пытаются на тебе заработать.
 
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 Знакомый (Посетители) Сегодня, 12:23
Первым делом займитесь наведением порядка на набережной!! Выловите вандалов , накажите показательно!! Уберите этот базар и антисанитарию с набережной!! Вот Вам первое самое важное поручение от простых людей!!
 
 

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