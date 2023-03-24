Назначен заместитель начальника департамента полиции Мангистауской области

Байжан Байгелди родился 26 мая 1974 года в селе Ерназар, Жамбылской области. В 1995 году окончил Международный казахско-турецкий университет им. Х. А. Яссави по специальности юриспруденция.Свою деятельность в правоохранительных органах начал в 1996 году в следствии прокуратуры Жамбыла. Он занимал различные руководящие должности. В 2005 году назначен на должность начальника следственного управления департамента внутренних дел Жамбылской области.Байжан Байгелди с 2018 года по сегодняшний день занимал должность заместителя начальника департамента полиции Кызылординской области.